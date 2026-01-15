Prezydent Karol Nawrocki spotkał się dziś z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem. W spotkaniu wzięli udział także szefowie służb cywilnych i wojskowych. Jakie decyzje zapadły? Czy doszło do przełomu w sprawie nominacji oficerskich w SKW i ABW? Na te i inne pytania odpowie Paweł Szefernaker, Szef Gabinetu Prezydenta RP, który będzie gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Zapraszamy!

Paweł Szefernaker / Jakub Rutka / RMF FM

Co dalej z patem w sprawie nominacji dla ambasadorów? Karol Nawrocki nie zgadza się m.in. na nominacje ambasadorskie dla Bogdana Klicha w Waszyngtonie i Ryszarda Schnepfa w Rzymie. Dziś premier Donald Tusk poinformował, że nie ma żadnej decyzji zakładającej odwołanie polskiego chargé d’affaires Bogdana Klicha z polskiej ambasady w USA. Tymczasem pod koniec stycznia ma dojść do spotkania prezydenta z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Czy zatem porozumienie w sprawie ambasadorów i polityki międzynarodowej jest realne? Czy może strony usztywniają swoje stanowiska?

Do kancelarii prezydenta wpłynęła ustawa budżetowa. Czy prezydent skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego? Jakie ma do niej uwagi?

Były minister sprawiedliwości uzyskał azyl polityczny na Węgrzech. Jak decyzję Zbigniewa Ziobry ocenia nasz gość? Czy jego sprawa jest obciążeniem dla Prawa i Sprawiedliwości? Czy jego sytuację zmienia dzisiejsza decyzja sądu? Między innymi te tematy chcielibyśmy poruszyć w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

