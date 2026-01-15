Kto ogląda Formułę 1, ten wie, jak wyglądają opony bolidów po kilkudziesięciu "kółkach". Podobne ogumienie miał Ford, którego kierowca został zatrzymany wczoraj w powiecie kartuskim na Pomorzu.

Zatrzymany przez policję Ford, którym kierował 29-letni mężczyzna / Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach /

Policja w Somoninie zatrzymała 29-latka, który prowadził samochód na całkowicie zużytych, "łysych" oponach, nieprzystosowanych do warunków zimowych.

Mężczyzna kierował autem mimo cofniętych uprawnień i sądowego zakazu; teraz stanie przed sądem.

Policja przypomina, że właściwy stan techniczny pojazdu, zwłaszcza ogumienia, jest kluczowy dla bezpieczeństwa na drodze, szczególnie zimą.

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Zużyte opony zimą to realne zagrożenie - podkreślają funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach, informując o zatrzymaniu do kontroli 29-letniego kierowcy Forda w miejscowości Somonino w powiecie kartuskim.

Po sprawdzeniu mężczyzny w policyjnych systemach wyszło na jaw, że prowadził samochód mimo nałożonego na niego zakazu i cofniętych uprawnień do kierowania. 29-latek stanie teraz przed sądem, gdzie odpowie za swoje występki.

Podczas kontroli mundurowi zwrócili również uwagę na stan techniczny Forda; szczególnie w oczy rzucił im się stan ogumienia, który - delikatnie mówiąc - nie spełniał norm bezpieczeństwa, zwłaszcza w warunkach panującej zimy.

Na zdjęciu, opublikowanym przez kartuskich policjantów w mediach społecznościowych, widać całkowicie "łysą" oponę, wyciągniętą rodem bolidów jeżdżących po torach Formuły 1. Tam degradacja ogumienia postępuje jednak bardzo szybko... Tak czy siak, policjanci skrupułów nie mieli i zatrzymali mężczyźnie dowód rejestracyjny.

Stan ogumienia Forda pozostawiał wiele do życzenia... / Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach /

Policja przypomina

"Właściwy stan techniczny pojazdu, w tym odpowiednie ogumienie, ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zimowe warunki wymagają od kierowców szczególnej rozwagi i odpowiedzialności" - przypominają funkcjonariusze z KPP Kartuzy.

"Działania policjantów mają na celu eliminowanie z ruchu drogowego osób i pojazdów, które mogą stwarzać zagrożenie dla innych uczestników ruchu" - podkreślono.