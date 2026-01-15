Już 24 stycznia Czarny Bór w powiecie wałbrzyskim stanie się areną zmagań najmłodszych narciarzy biegowych z całego Dolnego Śląska. Na tamtejszym stadionie odbędzie się 42. edycja Narciarskiego Biegu Krasnali – wydarzenia, które od lat cieszy się ogromną popularnością wśród dzieci i ich rodzin.

15-latka zatrzymana za atak nożem na seniorkę Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl . Zbliża się kolejna, 42. edycja Narciarskiego Biegu Krasnali. Wydarzenie odbędzie się 24 stycznia w Czarnym Borze w powiecie wałbrzyskim na Dolnym Śląsku. / Materiały prasowe Trasy dostosowane do wieku Młodzi narciarze pokonywać będą trasy o różnych długościach. Najmłodsi pobiegną na odcinku 50 metrów, najstarsi będą musieli pokonać dystans 800 metrów. Na starcie mogą stanąć również dzieci przedszkolne oraz klas I –VI. Impreza wystartuje o godz. 11.00 na tamtejszym stadionie. W wydarzeniu biorą udział dzieci z terenu całego województwa dolnośląskiego. Tradycja sięgająca lat 80. Historia Biegu Krasnali sięga 1980 roku. Pierwsza edycja odbyła się 24 lutego w Borównie. Wydarzenie zainicjowali dyrektor szkoły Jerzy Kliszewski, inspektor oświaty Tadeusz Duroł i nauczyciel wychowania fizycznego Edward Dudek – późniejszy mistrz Polski w narciarstwie biegowym.

