Już 24 stycznia Czarny Bór w powiecie wałbrzyskim stanie się areną zmagań najmłodszych narciarzy biegowych z całego Dolnego Śląska. Na tamtejszym stadionie odbędzie się 42. edycja Narciarskiego Biegu Krasnali – wydarzenia, które od lat cieszy się ogromną popularnością wśród dzieci i ich rodzin.
Młodzi narciarze pokonywać będą trasy o różnych długościach.
Najmłodsi pobiegną na odcinku 50 metrów, najstarsi będą musieli pokonać dystans 800 metrów.
Na starcie mogą stanąć również dzieci przedszkolne oraz klas I –VI.
Impreza wystartuje o godz. 11.00 na tamtejszym stadionie.
W wydarzeniu biorą udział dzieci z terenu całego województwa dolnośląskiego.
Historia Biegu Krasnali sięga 1980 roku.
Pierwsza edycja odbyła się 24 lutego w Borównie. Wydarzenie zainicjowali dyrektor szkoły Jerzy Kliszewski, inspektor oświaty Tadeusz Duroł i nauczyciel wychowania fizycznego Edward
Dudek – późniejszy mistrz Polski w narciarstwie biegowym.