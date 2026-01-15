Starszy aspirant Bartłomiej Pipka z Komendy Miejskiej Policji w Wejherowie (woj. pomorskie) osiągnął niesamowity wynik, zatrzymując aż 195 osób w 2025 roku. To najlepszy wynik w skali kraju. W czym tkwi jego skuteczność? Zna miasto i ludzi, pomaga mu także pamięć fotograficzna.

Przed tym policjantem nikt się nie ukryje. Rekordowy dzielnicowy - st. asp. Bartłomiej Pipka - pracuje w Wejherowie / KPP Wejherowo / Policja

Starszy aspirant Bartłomiej Pipka z KMP w Wejherowie w 2025 roku zatrzymał rekordowe 195 osób poszukiwanych, co jest najlepszym wynikiem w kraju.

Jego skuteczność wynika ze znajomości miasta, dobrej współpracy z mieszkańcami oraz fotograficznej pamięci, która pomaga mu rozpoznawać poszukiwanych nawet poza służbą.

Praca dzielnicowego to nie tylko zatrzymania - Pipka zajmuje się także opieką nad rodzinami z niebieską kartą, a w latach 2022-2025 przyczynił się do zatrzymania łącznie 567 osób.

Starszy aspirant Pipka tłumaczy w rozmowie z reporterką RMF MAXX Sylwią Kwiatkowską-Łaźniak, że w skutecznej pracy wspomaga go "pozyskiwanie informacji od osób zamieszkujących w jego rejonie oraz pozytywne ich wykorzystanie".

Fotograficzna pamięć mi pomaga, nawet będąc poza służbą, zauważam kogoś. Widzę tych ludzi na ulicy, np. w sklepie podczas zakupów z żoną. Pracuję w centrum miasta Wejherowa, ale dokonuję zatrzymań także w innych rejonach - opowiada starszy aspirant.

Z roku na rok liczba poszukiwanych złapanych przez dzielnicowego rośnie. W 2025 zatrzymał 195 osób, rok wcześniej 145, a w 2023 127 osób. Rok 2026 dopiero się zaczął, a starszy aspirant Bartłomiej Pipka ma na swoim koncie już 9 zatrzymanych. Jego statystyki obejmują osoby zatrzymane na terenie całego powiatu wejherowskiego.

Podejmujemy z kolegami wszelkie kroki, żeby dążyć do zatrzymania osoby poszukiwanej. Nie idę na rekord, lubię tę pracę, zaangażowanie moich kolegów także sprawia, że ta liczba zatrzymanych rośnie - dodaje policjant.

St. asp. Pipka nie zajmuje się tylko poszukiwaniami

Bartłomiej Pipka udowadnia, że praca dzielnicowego to znacznie więcej niż tylko obchód rejonu. W 2025 r. niemal codziennie doprowadzał do komisariatu kogoś, kto próbował uniknąć kary. Zna miasto i ludzi - mówi Anetta Potrykus, oficer prasowa z KMP w Wejherowie.

Jest to wyróżniająca się liczba, 195 zatrzymań to dużo. To też świadczy o tym, że ma doskonałe rozpoznanie, dobrą współpracę ze społeczeństwem. Jest skuteczny w tym, co robi, bo jego zadania to nie tylko poszukiwanie. To opieka nad rodzinami z niebieską kartą tam, gdzie jest przemoc domowa. To niełatwa praca, a zatrzymywanie osób to też praca dosyć niebezpieczna - tłumaczy rzecznik.



W sumie, w latach 2022-2025, dzielnicowy st. asp. Pipka przyczynił się do zatrzymania 567 osób poszukiwanych.