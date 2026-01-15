Prokuratura Rejonowa w Wejherowie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 17-letniemu Michałowi G., który odpowie za spowodowanie tragicznego wypadku drogowego w okolicach Kurowa (woj. pomorskie). W wyniku zdarzenia zginęły dwie nastoletnie pasażerki.

17-letni Michał G. został oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku pod Kurowem, w którym zginęły dwie nastolatki.

Nastolatek prowadził auto bez uprawnień, pod wpływem alkoholu i samochodem bez ważnych badań technicznych.

Grozi mu kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia, a sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt.

Do wypadku doszło w nocy z 10 na 11 listopada 2025 roku, około godziny 2:40, na trasie między Kurowem a Choczewkiem. Według ustaleń śledczych Michał G. prowadził Volkswagena Passata, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Dwie nastolatki, które były pasażerkami auta, poniosły śmierć na miejscu.

Śledztwo wykazało, że Michał G. nie miał uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, a samochód nie posiadał ważnych badań technicznych. Dodatkowo w chwili wypadku 17-latek miał 0,44 promila alkoholu we krwi.

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, prok. Mariusz Duszyński, Michał G. usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Nastolatek przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. 12 listopada 2025 roku Sąd Rejonowy w Wejherowie, na wniosek prokuratora, zastosował wobec niego tymczasowy areszt do 9 lutego 2026 roku.



Za zarzucane przestępstwo Michałowi G. grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.