Zastępca komendanta rejonowego policji na warszawskiej Woli został odwołany ze stanowiska po tym, jak spowodował kolizję, prowadząc samochód pod wpływem alkoholu. Wobec policjanta wszczęto już postępowanie dyscyplinarne i administracyjne.

W środę, 22 kwietnia, wieczorem na jednej z warszawskich ulic doszło do kolizji drogowej z udziałem wysokiego rangą funkcjonariusza policji. Jak wynika z przekazanych informacji, sprawcą zdarzenia był zastępca komendanta rejonowego - poinformowała w komunikacie Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV.

Mężczyzna, będąc poza służbą, kierował pojazdem, który uderzył w inny samochód. Na miejscu szybko pojawiły się służby, które przeprowadziły niezbędne czynności. Okazało się, że funkcjonariusz był pod wpływem alkoholu. Została mu pobrana krew do dalszych badań, które mają potwierdzić dokładny poziom alkoholu w organizmie.

Natychmiastowe konsekwencje służbowe

Po ujawnieniu okoliczności zdarzenia przełożony funkcjonariusza podjął zdecydowane kroki. "W związku z powyższym funkcjonariusz w dniu dzisiejszym zostaje odwołany z zajmowanego stanowiska. Ponadto Komendant Stołeczny Policji podjął decyzję o niezwłocznym wszczęciu postępowania dyscyplinarnego, a także procedury administracyjnej zawieszenia oraz wydalenia ze służby" - czytamy w komunikacie policji.

Policja podkreśla, że nie ma taryfy ulgowej dla osób łamiących prawo, niezależnie od pełnionej funkcji czy stopnia służbowego. Przypomina również, że każdy funkcjonariusz jest zobowiązany do przestrzegania zarówno przepisów prawa, jak i zasad etyki zawodowej.

Odpowiedzialność karna i brak tolerancji dla łamania prawa

Oprócz konsekwencji służbowych, policjant poniesie także odpowiedzialność karną za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Grożą mu surowe sankcje, w tym zakaz prowadzenia pojazdów, grzywna, a nawet kara pozbawienia wolności.