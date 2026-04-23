Do 5 lat więzienia grozi dwóm mężczyznom z powiatu strzelińskiego na Dolnym Śląsku, którzy odpowiedzą za zabicie psa. Jak informuje policja, skatowali zwierzę siekierą i drewnianą kantówką.

Zatrzymani mężczyźni / KPP w Strzelinie / Policja

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl

Policję zaalarmowała kobieta, która była zaniepokojona zniknięciem psa jej syna. Po przyjeździe na miejsce policjanci zobaczyli zdemolowaną budę i zakrwawioną siekierę. Później znaleźli zabite zwierzę.

Jak ustalili śledczy, pies był wielokrotnie uderzany siekierą i drewnianą kantówką.



Policja zatrzymała 54-latka i 56-latka. Mężczyźni usłyszeli zarzuty znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Nie zostali tymczasowo aresztowani - objęto ich dozorem policji. Grozi im do 5 lat więzienia.

Żadne okoliczności nie usprawiedliwiają przemocy wobec zwierząt. Każdy przypadek okrucieństwa spotka się z natychmiastową i zdecydowaną reakcją funkcjonariuszy oraz konsekwencjami prawnymi - podkreśla asp. szt. Monika Kaleta z biura prasowego dolnośląskiej policji.

Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.



