Cztery firmy zgłosiły się do przetargu na nową iluminację Mostu Śląsko-Dąbrowskiego w Warszawie. Zmiany mają być duże i dać drogowcom więcej możliwości sterowania światłem.

Most Śląsko-Dąbrowski w Warszawie / Adam Burakowski / East News

Wybrany wykonawca będzie miał po podpisaniu umowy pół roku na wykonanie nowej iluminacji Mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Oferty zgłoszone w przetargu rozpoczynają się od 6,5 mln zł, a kończą na niecałych 11,2 mln zł.

Po zmianach będziemy mieli znacznie więcej możliwości sterowania światłem na moście. Możliwe będzie na przykład przyciemnienie oświetlenia fragmentów mostu w bezpośrednim sąsiedztwie drzew. To znacząco poprawi warunki rozwoju przyrody, której po praskiej stronie nie brakuje. Będzie to szczególnie ważne w okresie lęgów ptactwa i wzmożonej aktywności owadów - wyjaśnia Zarząd Dróg Miejskich.

W ramach przetargu powstanie kilka scenariuszy oświetlenia. Wariant statyczny będzie prostym oświetleniem konstrukcji na biało. Wariant dynamiczny to z kolei przedstawienie.

"Będzie to subtelny pokaz - płynny i rytmiczny - łączący biel i pastelowe barwy. Poprzez zabawę światłem w różnych barwach podzielona na cztery fazy kompozycja ma ukazać spokój natury, energię życia, emocjonalne ciepło oraz prowadzić do harmonii i refleksji. Całemu pokazowi będzie towarzyszyć łagodna i nastrojowa muzyka" - zaznaczyli drogowcy.

Nowe oświetlenie ma przypomnieć również historię mostu i jego poprzednika - mostu Kierbedzia.



"Historie obu przepraw są ze sobą nierozerwalnie połączone, co pokaże kolejny zamówiony przez nas scenariusz iluminacji - »Na filarach pamięci«. Seledynowa barwa oświetlenia oraz girlandy nawiążą do kratownic, z których zbudowany był most Kierbedzia. Ponadto w miejscu tablic z nazwą mostu Śląsko-Dąbrowskiego na przyczółku po lewej stronie rzeki wyświetlany będzie napis »Most Kierbedzia«" - przekazali drogowcy.

Nowy sprzęt ma umożliwić także wyświetlanie na moście mappingu.