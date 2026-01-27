Władze Sopotu zapowiadają istotną zmianę tuż przed słynnym molo. Chodzi o napis nad bramą wejściową. Obecny ma zniknąć, a na jego miejscu pojawi się neon.

Żółty napis nad bramą ma zostać zastąpiony neonem, który będzie wykonany według projektu sprzed lat / Maciej Nycz / RMF FM

Zmiana napisu połączona z remontem bramy wejściowej na molo to projekt wybrany w Sopockim Budżecie Obywatelskim na 2026 rok.

Zamiast obecnego żółtego napisu nad bramą pojawi się neon inspirowany projektem z lat 50/60., którego forma będzie nawiązywać do morskich fal - zapowiedziała w mediach społecznościowych prezydent Sopotu - Magdalena Czarzyńska-Jachim.

Miasto nie chce, by żółty napis "molo" po zdjęciu z bramy trafił na śmietnik i szuka dla niego nowego miejsca. Władze liczą na pomysłowość mieszkańców Sopotu.

Czekamy na pomysły i inspiracje. Może ktoś z Państwa lub któryś z lokalnych artystów zaproponuje nową formę wyeksponowania tego napisu, by dać mu "drugie życie", żeby zupełnie z przestrzeni miasta nie zniknął - poprosiła prezydent Czarzyńska-Jachim. Propozycje należy przesyłać na adres promocja@sopot.pl.

Na razie nie wiadomo, co stanie się z żółtym napisem po zdjęciu go z bramy / Maciej Nycz / RMF FM

Dawna brama wejściowa na molo będzie remontowana pod nadzorem konserwatora zabytków. "Od momentu, gdy bramki wejściowe zostały przeniesione na początek części drewnianej, a wejście na Skwer Kuracyjny jest bezpłatne, brama pełni jedynie funkcję symboliczną" - przypomina w komunikacie sopocki magistrat.

Rodzaj materiału, z którego zostanie wykonany neon i barwę światła określi konserwator zabytków - przekazała "Dziennikowi" Bałtyckiemu Izabela Heidrich, rzeczniczka Sopotu.