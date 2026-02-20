522 postulaty deregulacyjne złożone przez inicjatywę SprawdzaMY otrzymał do tej pory rząd. W życie weszło już 126. Poinformował o tym w piątek przewodniczący Rządowego Zespołu Deregulacyjnego, minister Maciej Berek.
10 lutego 2025 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie premier Donald Tusk ogłosił rozpoczęcie prac na deregulacją, a do współpracy zaprosił założyciela i prezesa InPostu Rafała Brzoskę. Powołana została inicjatywa SprawdzaMY. 4 marca ubiegłego roku rząd powołał zespół deregulacyjny pod kierownictwem Macieja Berka. W skład zespołu weszli: minister finansów, minister rozwoju i technologii oraz prezes Rządowego Centrum Legislacji.
Podczas piątkowej konferencji prasowej minister ds. nadzoru nad wprowadzaniem polityki rządu Maciej Berek przekazał, że rząd otrzymał 522 postulaty deregulacyjne od strony społecznej, a do realizacji przyjął 354. Jak dodał, 193 zmiany zostały przyjęte przez rząd, z czego 126 weszło już w życie na poziomie ustaw i rozporządzeń, czy "poprzez inne działania". Wskazał, że prace nadal trwają w przypadku 161 projektów zmian.
Wśród zrealizowanych postulatów Berek wymienił rozszerzenie tzw. zasady milczącej zgody. Oznacza ona, że w wybranych sprawach brak reakcji organu w określonym terminie oznacza automatyczne załatwienie sprawy na korzyść obywatela. Wskazał też na rozszerzoną możliwość składania pism w procesach sądowych elektronicznie w sprawach cywilnych i karnych.
Maciej Berek zapowiedział, że rząd myśli o zmianach deregulacyjnych w obszarach: prawa podatkowego, postępowań sądowych i local content. Zaznaczył, że będą to "raczej większe projekty niż małe".
Krótko jeszcze o tym, co przed nami. Po pierwsze te 161 drobnych zmian (zgłoszonych przez inicjatywę SprawdzaMY - przyp. red.), nad którymi będziemy kontynuowali prace. Po drugie chcemy też (...) myśleć o zmianach systemowych. Prawo podatkowe, postępowania sądowe, local content - trzy duże obszary, o których rozmawiamy już bardziej systemowo, nie poprzez takie punktowe, precyzyjne zmiany, tylko szerzej - powiedział minister Berek.
Pytany przez dziennikarzy, jaką formę będą miały zmiany w tych obszarach zapowiedział, że rząd chce przygotować systemowy projekt. Poszukamy teraz rozwiązania, które pozwoli trochę zracjonalizować te nakłady na obsługę procesu (legislacyjnego - przyp. red.), więc raczej większe projekty niż małe - zaznaczył.