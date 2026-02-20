522 postulaty deregulacyjne złożone przez inicjatywę SprawdzaMY otrzymał do tej pory rząd. W życie weszło już 126. Poinformował o tym w piątek przewodniczący Rządowego Zespołu Deregulacyjnego, minister Maciej Berek.

Minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Bere, koordynator projektu SprawdzaMy Adam Malinowski oraz rzecznik rządu Adam Szłapka Warszawa, 20 lutego 2026

10 lutego 2025 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie premier Donald Tusk ogłosił rozpoczęcie prac na deregulacją, a do współpracy zaprosił założyciela i prezesa InPostu Rafała Brzoskę. Powołana została inicjatywa SprawdzaMY. 4 marca ubiegłego roku rząd powołał zespół deregulacyjny pod kierownictwem Macieja Berka. W skład zespołu weszli: minister finansów, minister rozwoju i technologii oraz prezes Rządowego Centrum Legislacji.

Rząd otrzymał 522 postulaty deregulacyjne, 126 weszło w życie

Podczas piątkowej konferencji prasowej minister ds. nadzoru nad wprowadzaniem polityki rządu Maciej Berek przekazał, że rząd otrzymał 522 postulaty deregulacyjne od strony społecznej, a do realizacji przyjął 354. Jak dodał, 193 zmiany zostały przyjęte przez rząd, z czego 126 weszło już w życie na poziomie ustaw i rozporządzeń, czy "poprzez inne działania". Wskazał, że prace nadal trwają w przypadku 161 projektów zmian.

Wśród zrealizowanych postulatów Berek wymienił rozszerzenie tzw. zasady milczącej zgody. Oznacza ona, że w wybranych sprawach brak reakcji organu w określonym terminie oznacza automatyczne załatwienie sprawy na korzyść obywatela. Wskazał też na rozszerzoną możliwość składania pism w procesach sądowych elektronicznie w sprawach cywilnych i karnych.

W planach duże zmiany m.in. prawa podatkowego i postępowań sądowych

Maciej Berek zapowiedział, że rząd myśli o zmianach deregulacyjnych w obszarach: prawa podatkowego, postępowań sądowych i local content. Zaznaczył, że będą to "raczej większe projekty niż małe".

Krótko jeszcze o tym, co przed nami. Po pierwsze te 161 drobnych zmian (zgłoszonych przez inicjatywę SprawdzaMY - przyp. red.), nad którymi będziemy kontynuowali prace. Po drugie chcemy też (...) myśleć o zmianach systemowych. Prawo podatkowe, postępowania sądowe, local content - trzy duże obszary, o których rozmawiamy już bardziej systemowo, nie poprzez takie punktowe, precyzyjne zmiany, tylko szerzej - powiedział minister Berek.

Pytany przez dziennikarzy, jaką formę będą miały zmiany w tych obszarach zapowiedział, że rząd chce przygotować systemowy projekt. Poszukamy teraz rozwiązania, które pozwoli trochę zracjonalizować te nakłady na obsługę procesu (legislacyjnego - przyp. red.), więc raczej większe projekty niż małe - zaznaczył.