Karkonoski Park Narodowy opublikował w mediach społecznościowych coś, co może wyglądać jak kunsztowna rzeźba ze szkła, ale jest dziełem natury. Chodzi o lód śryżowy.

Lód śryżowy na zdjęciu opublikowanym przez Karkonoski Park Narodowy

Karkonoski Park Narodowy wyjaśnił, że lód śryżowy powstaje w bardzo zimnej, szybko płynącej wodzie.

"Gdy pojawi się drobna przeszkoda: kamień, liść czy ziarenko piasku, rozpoczyna się krystalizacja. Powstają wtedy mikrokryształki lodu, które nurt przenosi, obraca i skleja w skupiska cienkich igieł" - czytamy w komunikacie.

Lód śryżowy powstaje w potokach i rzekach w czasie silnych mrozów. "Zima w górach potrafi tworzyć naprawdę niezwykłe rzeźby" - podkreśla KPN. Potwierdzają to opublikowane zdjęcia.