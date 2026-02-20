Do 5 lat więzienia grozi mężczyźnie, który jeździł samochodem po zamarzniętej tafli Jeziora Zegrzyńskiego. 68-latek uszkodził pomost należący do Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Kadry z nagrania udostępnionego przez WOPR w Legionowie

68-latek wjechał na zamarzniętą taflę jeziora w poniedziałkowe popołudnie. Uderzył samochodem w pomost do cumowania łodzi należący do Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Konstrukcja pomostu została poważnie uszkodzona. Straty oszacowano wstępnie na kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Policjant z zatrzymanym mężczyzną / Policja

68-latek został zatrzymany. Odpowie za uszkodzenie mienia, za co grozi mu do 5 lat więzienia. Jego sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Legionowie.

Legionowskie WOPR już w dniu incydentu opublikowało film, na którym widać moment uderzenia samochodu w pomost oraz wynikające z tego zniszczenia.