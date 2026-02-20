Dowództwo Norweskich Sił Zbrojnych podjęło decyzję o ewakuowaniu części swoich żołnierzy z Iraku i Jordanii. Ma to związek z rosnącym ryzykiem wybuchu wojny między USA a Iranem.

Łącznie na misjach w Jordanii i Iraku do piątku przebywało ok. 60 żołnierzy. Część powróciła do Norwegii, pozostali zostali przeniesieni w bezpieczniejsze miejsca na Bliskim Wschodzie.

"Współpracują nadal z partnerami koalicyjnymi tam, gdzie to możliwe" - poinformował w komunikacie podpułkownik Brynjar Stordal, rzecznik prasowy norweskiego Dowództwa Operacyjnego.

Wojsko nie ujawnia, ilu żołnierzy pozostało na Bliskim Wschodzie ani gdzie zostali rozmieszczeni.

Norwegia uczestniczy w misji w Iraku od 2015 r. w ramach koalicji przeciwko tzw. Państwu Islamskiemu.



Trump ma podjąć decyzję w ciągu kilku najbliższych dni

W ostatnich dniach napięcie na Bliskim Wschodzie wzrosło, gdy Iran zapowiedział zdecydowaną odpowiedź w razie ataku USA na cele związane z irańskim programem nuklearnym. Wczoraj prezydent USA Donald Trump na pierwszym posiedzeniu Rady Pokoju powiedział, że "być może USA zawrą układ z Iranem". Zaznaczył, że ma się to stać w najbliższych dniach.

Mamy trochę pracy do wykonania z Iranem. Nie mogą mieć broni jądrowej. To proste, inaczej nie będzie pokoju na Bliskim Wschodzie. Powiedziano im, że nie mogą mieć broni jądrowej, powiedziano im to bardzo stanowczo - podkreślił.

Również w czwartek premier Donald Tusk zaapelował do Polaków przebywających w Iranie o pilne opuszczenie tego państwa oraz zaniechanie wyjazdów do niego. Podczas konferencji prasowej na poligonie w Zielonce szef rządu zaznaczył, że nie chce nikogo straszyć, ale możliwość "gorącego konfliktu" w Iranie jest bardzo realna. Dodał, że za kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt godzin "ewentualność ewakuacji nie będzie wchodziła w rachubę".

W ciągu ostatnich tygodni Stany Zjednoczone przerzuciły na Bliski Wschód potężne siły, a docelowo mają one liczyć dwa lotniskowce, kilkanaście okrętów wojennych różnych klas, setki myśliwców i liczne systemy obrony przeciwlotniczej. Ponad 150 lotów transportowych dostarczyło do regionu systemy uzbrojenia i amunicję. Media podają też, że władze w Teheranie rozmieściły na wodach Zatoki Perskiej ponad 20 miniaturowych okrętów podwodnych klasy Ghadir, aby zagrozić amerykańskiej grupie lotniskowców.