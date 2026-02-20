W Warszawie rozpoczęły się odwierty geologiczne pod budowę IV linii metra. W sumie będzie ich prawie 1,5 tys. Planowana linia M4 połączy Białołękę z Wilanowem.

Wiercenia geologiczne / Metro Warszawskie /

Pierwsze ekipy geologów pojawiły się przy Alei Wilanowskiej - m.in. w okolicach Pałacu w Wilanowie.

Zaczęliśmy odwierty geologiczne pod budowę IV linii warszawskiego metra. W sumie przeprowadzimy około 1450 odwiertów i sondowań. Zbadamy grunt pod powierzchnią terenu, żeby dobrać rozwiązania technologiczne. Wszystko po to, by później bezpiecznie prowadzić budowę - tłumaczył Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Geolodzy planują odwierty do maksymalnie 52 metrów głębokości.

IV linia metra w Warszawie: Najważniejsze informacje

Wiercenia geologiczne związane z budową czwartej linii metra / Metro Warszawskie / Materiały prasowe

Planowana czwarta linia metra o długości 26 km ma być obsługiwana całkowicie autonomicznie, z trzema typami stacji. Połączy Białołękę z Wilanowem. Przebiegać będzie również przez Bielany, Żoliborz, Wolę, Ochotę i Mokotów.

Będą na niej 23 stacje: Myśliborska, Obrazkowa, Płochocińska, Ruda, Marymont (przesiadkowa z M2), Rydygiera (przesiadkowa z koleją), Rondo Radosława, Cmentarz Żydowski, Okopowa, Rondo Daszyńskiego (przesiadkowa z M2), Plac Zawiszy (przesiadkowa z koleją), Plac Narutowicza (przesiadkowa z M5), Bitwy Warszawskiej 1920 r., Wiślicka, Żwirki i Wigury (przesiadkowa z M3 i koleją), Służewiec (przesiadkowa z koleją), Rondo Unii Europejskiej, Smoluchowskiego, Wilanowska (przesiadkowa z M1), Dolina Służewiecka, Patkowskiego, Sobieskiego i Wilanów.

Na razie nie wiadomo, kiedy zacznie się budowa tej linii warszawskiego metra.