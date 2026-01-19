​Do 3 lutego przedłużono termin składania ofert na przebudowę mostu nad Kanałem Żerańskim w Warszawie. Chodzi o przeprawę w ciągu ul. Cieślewskich. Zarząd Dróg Miejskich zapewnia, że w miejsce starej powstanie zupełnie nowa.

Most w ul. Ciesielskich w Warszawie zostanie rozebrany. W tym miejscu powstanie nowa przeprawa nad Kanałem Żerańskim / Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie /

Termin składania ofert na przebudowę mostu nad Kanałem Żerańskim w ciągu ul. Cieślewskich w Warszawie został przedłużony do 3 lutego, a nowy most zastąpi wysłużoną konstrukcję sprzed ponad 30 lat.

Nowa przeprawa będzie wyposażona w szerokie, 3,5-metrowe ciągi pieszo-rowerowe po obu stronach, oddzielone barierkami i docelowo połączone z infrastrukturą przy ul. Białołęckiej.

W trakcie budowy zapewniona będzie tymczasowa przeprawa piesza, a lokalni radni apelują o utworzenie także tymczasowej przeprawy drogowej dla kierowców.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Nowy most w ciągu ul. Cieślewskich ma zastąpić wysłużoną konstrukcję. Oprócz kierowców powody do zadowolenia będą mieli także rowerzyści i pieszy.

W ramach przebudowy po obu stronach mostu powstaną szerokie, 3,5-metrowe ciągi, które zostaną przystosowane do wyznaczenia na nich ścieżek pieszo-rowerowych.

Ciągi mają być oddzielone od jezdni barierkami.

Zarząd Dróg Miejskich informował, że docelowo zostaną one połączone z nową infrastrukturą przy ul. Białołęckiej.

Od ostatniej przebudowy mostu przy ul. Cieślewskich minęło ponad 30 lat. W 1992 r. pierwotnie betonową konstrukcję zamieniono na stalową.

Przetarg na realizację nowego mostu ogłoszono w listopadzie ub.r.

Ostateczny termin składania ofert był już przesuwany. Obecnie to 3 lutego. Wybrana firma po podpisaniu umowy będzie miała 16 miesięcy na wykonanie zadania.

Podczas budowy nowej przeprawy, nad Kanałem Żerańskim będzie funkcjonowała tymczasowa przeprawa piesza - informuje portal kb.pl. Radny Białołęki Sebastian Gut zaapelował, antycypując "znaczne utrudnienia na sporym obszarze wschodniej i środkowej Białołęki", by udostępnić kierowcom tymczasową przeprawę drogową na wysokości ulic Zdziarskiej i Przy Kanale.