Wzrasta poziom stadionowej agresji - wynika z danych policji, do których dotarł reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Tylko w zeszłym roku do zabezpieczania meczów piłkarskich skierowano o ponad 40 tysięcy policjantów więcej niż w 2024 roku. To wzrost o blisko 20 procent.

Zamieszki na stadionie Lecha Poznań / Shutterstock

Bądź na bieżąco. Po więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl .

Zdaniem policji zmiany wynikają z analizy zagrożeń. Wzrost liczby funkcjonariuszy biorących udział w zabezpieczaniu imprez piłkarskich ma związek przede wszystkim z większą liczbą meczów traktowanych jako "imprezy podwyższonego ryzyka".

Z roku na rok rośnie w Polsce skala stadniowej agresji

W 2025 roku takich wydarzeń było o prawie 15 procent więcej niż rok wcześniej. Do tego należy dodać fakt, że liczba zabezpieczanych przejazdów kibiców wzrosła o jedną trzecią, co bardziej angażuje funkcjonariuszy. Te wzrosty przełożyły się na to, że zatrzymano więcej pseudokibiców łamiących prawo. Konkretnie o ponad 26 procent.

Policja: Nie ma weekendu, by nie dochodziło do burd na stadionach

Policjanci, z którymi rozmawiał reporter RMF FM, mówią wprost: praktycznie nie ma weekendu, w którym nie dochodziłoby do burd na stadionach, wskutek czego organizatorzy byli zmuszeni wzywać na pomoc policję. Coraz więcej agresji pojawia się też na niższych poziomach rozgrywkowych niż PKO BP Ekstraklasa czy Betclic 1 liga.



Liczba zabezpieczonych meczów piłkarskich:

2023 r. - 1018

2024 r. - 971

2025 r. - 1035

Liczba policjantów skierowanych do zabezpieczania meczów:

2023 r. - 223833

2024 r. - 222572

2025 r. - 263813

Policja zmaga się nie tylko ze agresją kibiców w trakcie meczów piłkarskich, ale także ze zjawiskiem tzw. ustawek grup pseudokibiców, czyli planowanym i siłowym konfrontacjom zwaśnionych ekip. Od 2024 roku policjanci zapobiegli 300 takim sytuacjom. Postawiono 5 tysięcy zarzutów karnych, a ponad 600 osób trafiło do aresztu.

Jeszcze więcej, bo 1100, było w tym czasie policyjnych interwencji wymierzonych w grupy przestępcze, powiązane ze środowiskiem pseudokibiców.

Policja: Multiprzestępcy działają pod flagami klubowych barw

Policja zauważa, że pseudokibice przenikają się z różnymi grupami przestępczymi, które produkują i handlują narkotykami, popełniają przestępstwa gospodarcze lub dopuszczają się rozbojów czy wymuszeń. Niekiedy też zajmują się przemytem. Multiprzestępcy często działają pod flagami barw klubów piłkarskich - alarmują mundurowi.

Na celowniku policji znajdują się zorganizowane grupy przestępcze, które charakteryzuje hermetyczna i często zhierarchizowana struktura. Członkowie takich grup popełniają liczne przestępstwa: od napaści, przez organizację ustawek, po handel narkotykami.

Atak kiboli Lechii na sympatyków Arki

Policjanci podkreślają, że państwo stara się odcinać zorganizowane grupy przestępcze od źródeł nielegalnego dochodu. Jednym z przykładów na skuteczność policji w walce z pseudokibicami były wydarzenia w Kościerzynie, gdzie chuligani Lechii Gdańsk napadli na kiboli Kaszubi Kościerzyna, sympatyzujących z gdyńską Arką . Do ataku doszło w hali sportowej przy ul. Traugutta, w trakcie treningu MMA.

Służby zablokowały okoliczne drogi, tak by zamknąć drogę ucieczki pseudokibicom. Ponad 30 osób zostało wówczas zatrzymanych.