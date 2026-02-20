Jest wyrok ws. śmierci 16-letniej rolkarki po wypadku na niedokończonej ścieżce rowerowej w Parku Stawy Kellera w Warszawie. Sąd skazał na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata osoby odpowiedzialne za nadzór inwestorski i prowadzenie budowy.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Nastoletnia rolkarka wpadła pod koła samochodu

Tragiczny wypadek miał miejsce w marcu 2017 r. 16-latka jechała ścieżką rowerową na Bielanach. W pewnym momencie potknęła się na niedokończonym fragmencie, runęła na jezdnię i wpadła wprost pod koła Volkswagena. Zginęła na miejscu.



Proces w tej sprawie ruszył w 2022 r. Objął on cztery osoby, które miały odpowiadać za przebieg i nadzór budowy ścieżki. Chodziło o byłego burmistrza Bielan (obecnie wiceprezydenta Warszawy) Tomasza Mencinę, jego zastępcę Artura W., inspektora odpowiedzialnego za nadzór inwestorski Tomasza G. i kierownika budowy Waldemara W.



Sąd uniewinnił Tomasza Mencinę oraz Artura W. od zarzucanych im czynów. Z kolei Tomasza G. i Waldemara W. uznał za winnych i wymierzył im karę 1 roku więzienia, warunkowo zawieszając ją na 3 lata.

Sąd orzekł także wobec Tomasza G. zakaz prowadzenia działalności gospodarczej i zajmowania stanowisk związanych z nadzorem budowlanym na 3 lata, a wobec Waldemara W. zakaz prowadzenia działalności gospodarczej i zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem budowami również na 3 lata.

Skazani mają zapłacić po 20 tys. zł nawiązki na rzecz rodziny bliskich 16-latki i pokryć koszty procesu sądowego. Wyrok jest nieprawomocny.



"Powinna być zabezpieczona". Sędzia o ścieżce, na której doszło do wypadku

Była to ścieżka wykonana w części, a faktycznie w budowie (...) Powinna być wybudowana w taki sposób, by nie stanowić zagrożenia dla jej uczestników. (...) Powinna być zabezpieczona w prawidłowy sposób - mówiła sędzia Agnieszka Chojnacka-Chechłacz w ustnym uzasadnieniu wyroku.

Sędzia wskazała, że niedokończonej ścieżki rowerowej nie zabezpieczono i nie ogrodzono. Nie zostały też postawione żadne tabliczki ostrzegawcze, a winę za taki stan rzeczy ponoszą Tomasz G. i Waldemar W. Mieli obowiązek wykonać ścieżkę, żeby była bezpieczna dla jej uczestników - podkreśliła.