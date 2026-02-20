W japońskim zoo nieopodal Tokio serca odwiedzających podbija niezwykła para: mały makak japoński o imieniu Punch i jego wierny towarzysz - pluszowy orangutan. Punch został porzucony przez matkę, jednak znalazł pocieszenie w miękkiej maskotce. Mały makak stał się gwiazdą zoo, a jego historia poruszyła internautów na całym świecie.

  • Małpiątko Punch zostało porzucone przez matkę tuż po narodzinach w zoo w Ichikawie.
  • Opiekunowie szybko zareagowali, szukając dla niego substytutu matczynego ciepła.
  • Po wielu próbach wybrano pluszowego orangutana ze sklepu IKEA, który stał się dla Puncha nieodłącznym towarzyszem.
W zoo w Ichikawie, położonym na obrzeżach Tokio, doszło do niecodziennej sytuacji. Siedem miesięcy temu na świat przyszedł mały makak japoński, któremu nadano imię Punch. Niestety, jego matka odrzuciła go tuż po narodzinach. Sytuację zauważył jeden z odwiedzających i natychmiast powiadomił pracowników ogrodu zoologicznego. 

Opiekunowie wiedzieli, że młode makaki potrzebują bliskiego kontaktu z matką, aby prawidłowo się rozwijać - zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie. Bez tego kontaktu groziły mu poważne problemy zdrowotne i społeczne. Zespół zoo pod przewodnictwem Kosuke Shikano rozpoczął poszukiwania odpowiedniego substytutu matki.

Pluszowy orangutan

Początkowo próbowano różnych rozwiązań: zwiniętych ręczników, innych pluszowych zwierząt, jednak żadne z nich nie spełniało swojej roli. Przełom nastąpił, gdy opiekunowie sięgnęli po pluszowego orangutana z charakterystycznymi, dużymi oczami, dostępnego w ofercie szwedzkiej sieci meblowej IKEA. 

Jak tłumaczy Kosuke Shikano, wybór nie był przypadkowy. Ta zabawka ma długie futerko i wiele miejsc, za które można się złapać. Poza tym swoim wyglądem przypomina małpę, co może pomóc Punchowi w późniejszym powrocie do stada - wyjaśnia opiekun. 

Od tego momentu Punch praktycznie nie rozstaje się ze swoim pluszowym przyjacielem. Niezależnie od tego, że zabawka jest od niego większa, małpiątko wszędzie ją ze sobą zabiera, przytula się do niej i śpi razem z nią. Ta niezwykła więź rozczuliła zarówno pracowników zoo, jak i odwiedzających.

Internetowa sensacja i tłumy w zoo

Nagrania i zdjęcia Puncha z pluszowym orangutanem szybko obiegły media społecznościowe. Wielu internautów przyznało, że historia małpki poruszyła ich do głębi. Wśród odwiedzających zoo pojawiły się osoby, które przyjechały specjalnie, by zobaczyć niezwykłą parę na własne oczy. 

Gdy zobaczyłam Puncha w internecie, porzuconego przez rodziców, ale wciąż walczącego o życie, bardzo mnie to poruszyło. Kiedy nadarzyła się okazja, zaproponowałam znajomej wspólną wizytę w zoo, by zobaczyć Puncha - mówi Miyu Igarashi, 26-letnia pielęgniarka.

Integracja ze stadem i nadzieje na przyszłość

Opiekunowie obserwują, jak Punch stopniowo próbuje nawiązać kontakt z innymi makakami. Choć początki nie były łatwe i pojawiały się nieporozumienia, zespół zoo podkreśla, że to naturalny proces uczenia się życia w grupie. 

Kosuke Shikano wyraża nadzieję, że nadejdzie dzień, w którym Punch nie będzie już potrzebował swojego pluszowego przyjaciela. Wierzymy, że kiedyś samodzielnie odnajdzie się w stadzie i zostawi zabawkę - mówi opiekun.