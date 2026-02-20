​We Włocławku usunięto awarię sieci ciepłowniczej, która od poniedziałku pozbawiła ogrzewania blisko 50 tysięcy mieszkańców. Jak poinformowało Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (MPEC), od północy ciepło zaczęło wracać do mieszkań.

Awaria ciepłownicza we Włocławku opanowana / Shutterstock

Więcej informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

"Awaria sieci ciepłowniczej została opanowana. Ciepło wraca do wszystkich mieszkańców Włocławka. Od teraz parametry będą jedynie wzrastać. Wkrótce grzejniki będą ciepłe, wraca również ciepła woda. Mieszkańcom dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość, a służbom miejskim za ciężką pracę w trudnych warunkach" - czytamy w komunikacie Urzędu Miasta Włocławek.

Przyczyny awarii ciepłowniczej we Włocławku

Prace naprawcze trwały od poniedziałku od godziny 14:00. Z powodu uszkodzenia głównej rury o średnicy 600 mm doprowadzającej ciepło do miasta ponad połowa mieszkańców Włocławka nie miała ogrzewania. Awaria goniła awarię.

Odwołano zajęcia w części szkół i przedszkoli. Nieczynna była też kryta pływania.

"Używaj elektrycznych grzejników, farelek lub termoforów, pamiętając o zasadach bezpieczeństwa pożarowego. Nie używaj kuchenek gazowych, piekarników ani grilli do ogrzewania mieszkań. Gotowanie w ramach normalnego użycia kuchenki gazowej jest dopuszczalne, ale nie jako źródło ogrzewania pomieszczeń" - przekazywał magistrat.



