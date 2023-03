Stołeczny ogród zoologiczny obchodzi 95 rocznicę powstania. Żyje w nim ponad 13 tys. zwierząt reprezentujących około 500 gatunków. Cały czas trwa rozbudowa i modernizacja wybiegów.

Uroczyste odsłonięcie tablicy z imionami patronów Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie / Paweł Supernak / PAP

Zniszczony w trakcie II wojny światowej stołeczny ogród zoologiczny, staraniem mieszkańców i władz miasta powoli zaczął stawać na nogi po roku 1946. Pierwsze zwierzęta były podarunkiem od osób prywatnych i innych ogrodów zoologicznych. Stopniowo powstawały nowe wybiegi dla zwierząt, m.in zewnętrzny wybieg dla niedźwiedzi przy Trasie W-Z. Od tego czasu w ogrodzie przybywa zwierząt oraz nowoczesnych pawilonów dla nich.



W 2023 roku patronami stołecznego zoo zostali Antonina i Jan Żabińscy. 11 marca została odsłonięta tablica z tą informacją tuż przy wejściu głównym do zoo.

Uroczyste odsłonięcie tablicy z imionami patronów Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie - Antoniny i Jana Żabińskich / Paweł Supernak / PAP

Chcemy dalej inwestować i rozwijać to miejsce. Myślę, że patroni tego miejsca Antonia i Jan Żabińscy na pewno by się ucieszyli z tego, jak zoo dzisiaj wygląda i jak się rozwija - powiedział na uroczystości prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.



Przewodnicząca komisji ochrony środowiska Renata Niewitecka zaznaczyła, że na ostatnim posiedzeniu komisji przeznaczono pół miliona złotych na bieżące wydatki dla zoo. Wyjaśniła, że do tej pory zostało przekazane 2,735 mln. zł. na budowę pawilonu socjalnego. Mam nadzieję, że w tym roku go otworzymy i będziemy z niego korzystać - dodała.



W 2022 roku miasto zabudżetowało 17,42 mln zł. z czego już 200 tys. zostało przeznaczone na projekt modernizacji małpiarni. Opracowywana jest koncepcja modernizacji ekspozycji lwów i tygrysów oraz modernizacja wybiegu niedźwiedzi polarnych wraz z budową oczyszczalni wody basenowej. Te wszystkie inwestycje robimy po to, żeby naszym zwierzętom w zoo żyło się lepiej, wygodniej - podkreśliła Niewitecka.