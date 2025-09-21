W nocy z niedzieli na poniedziałek na terenie Dworca Warszawa Wschodnia odbędą się ćwiczenia ewakuacyjne z udziałem strażaków. PKP S.A. zapowiada, że działania rozpoczną się o 23:30 i potrwają do godziny 00:30, a ich celem jest sprawdzenie skuteczności procedur bezpieczeństwa w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Będą ćwiczenia ewakuacyjne na Dworcu Wschodnim / Shutterstock

W nocy z niedzieli na poniedziałek, na terenie Dworca Warszawa Wschodnia, przeprowadzone zostaną ćwiczenia ewakuacyjne z udziałem Państwowej Straży Pożarnej - poinformowała spółka PKP S.A. Symulacja rozpocznie się o godzinie 23:30 i potrwa do 00:30. W tym czasie zainicjowana zostanie procedura ewakuacji ludzi z obiektu.

Jak przekazano w komunikacie, ćwiczenia będą polegały na symulacji zagrożenia pożarowego w rejonie kas biletowych na poziomie 0, od strony ulicy Kijowskiej. W praktyce sprawdzone zostaną warunki organizacji i ewakuacji obiektu z wykorzystaniem urządzeń przeciwpożarowych oraz obowiązującej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Miejscem zbiórki osób ewakuowanych będzie oznakowany teren zewnętrzny od strony ul. Kijowskiej. Ćwiczenia zostaną przeprowadzone we współpracy z Państwową Strażą Pożarną, która po przybyciu na miejsce przejmie kierowanie działaniami ratowniczymi. Przewidziano również pozorowane rozwinięcie bojowe jednostek PSP w celu identyfikacji i opanowania zagrożenia.

PKP S.A. podkreśla, że tego typu działania mają na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa podróżnych i pracowników dworca oraz sprawdzenie skuteczności obowiązujących procedur w sytuacjach kryzysowych.