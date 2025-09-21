Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę po południu w Stopnicy w powiecie buskim w Świętokrzyskiem. Zginął 27-letni policjant z kieleckiej drogówki.

Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Do wypadku na skrzyżowaniu ulicy Piotrowskiego z drogą krajową nr 73 w Stopnicy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 75-letni kierowca lexusa, wjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu.

W tym czasie trasą krajową jechało dwóch motocyklistów. Pierwszy z nich, 27-letni funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, nie zdołał wyhamować. Uderzył w bok samochodu. Policjant nie był na służbie, podróżował prywatnym motocyklem.



Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mimo podjętej reanimacji 27-latka nie udało się uratować.

Droga krajowa nr 73 w miejscu zdarzenia jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.