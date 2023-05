42 tysiące miejsc, w ponad 160. placówkach w Warszawie czeka na dzieci i uczniów, którzy chcą wziąć udział w tegorocznej akcji "Lato w Mieście". Ruszyły zapisy do miejskiego programu zorganizowanej opieki w czasie wakacji. Dzieci mogą liczyć na ciekawą ofertę zajęć i wyżywienie. Za dzień pobytu dziecka rodzice zapłacą, tak jak przed rokiem, 50 zł.

Trwają zapisy na "Lato w mieście" / Urząd Miasta Warszawa / Materiały prasowe

Zależy nam na tym, żeby dzieci, które nie wyjadą z Warszawy, bo rodziców nie stać na letni wypoczynek, mogły skorzystać z tej akcji - mówi w rozmowie z RMF FM Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy. Cena pozostaje niezmieniona, ale zmieniła się zasada, jeśli chodzi o dzieci z Ukrainy. W ubiegłym roku dzieci z Ukrainy były zwolnione z opłat w całości, natomiast w tym roku przystępują do akcji na tych samych zasadach. W przypadku rodzin mniej zamożnych, zarówno jeśli chodzi o dzieci warszawskie, jak i z Ukrainy, oczywiście będzie można skorzystać ze zwolnienia z odpłatności - dodaje Kaznowska.

Warszawska akcja "Lato w Mieście" potrwa w tym roku od 26 czerwca do 31 sierpnia. Dzieci i młodzież mają zapewnioną całodzienną opiekę, dwa posiłki, w tym jeden ciepły, napoje i różnorodny program. To m.in. zajęcia sportowe, edukacyjne i kulturalne.

Plakat promujący "Lato w mieście" / Urząd Miasta Warszawy / Materiały prasowe

Zapisy trwają do 28 maja do godz. 24. Oferty placówek organizujących akcję w elektronicznym systemie zgłoszeń opublikowano 16 maja.

Rodzice dzieci rejestrują się na stronie: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl za pomocą numeru pesel dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych, należy wskazać preferowane szkoły. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych oraz ostatniego tygodnia ferii letnich).

Lista zakwalifikowanych i czas na opłaty

Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 30 maja o godzinie 16. Później rodzice mają czas na dokonanie opłaty, a od 31 maja do 13 czerwca, do godz. 12 muszą złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do akcji podejmuje organizator wypoczynku.

"Lato w mieście" / Urząd Miasta Warszawy / Materiały prasowe

Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów, które dostępne są na stronie: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl .

Podobnie jak w minionych latach, Feryjne Placówki Edukacyjne (FPE) będą działać przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7-8 do 16-17, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym w Warszawie. W tym roku, akcja zostanie zorganizowana w 162 szkołach, w tym 16 specjalnych.

Kto jest zwolniony z opłat?

Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas akcji, są zwolnione są dzieci, które w czasie roku szkolnego, korzystają z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas akcji, jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej, o korzystaniu w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.

Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.