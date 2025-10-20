Od 8 listopada od godziny 12:00 do 16 listopada do godziny 4:00 Dworzec Centralny w Warszawie oraz odcinek kolejowy między Dworcem Zachodnim a Dworcem Wschodnim będą całkowicie zamknięte dla ruchu dalekobieżnego. W tym czasie pasażerowie muszą przygotować się na poważne zmiany w kursowaniu pociągów.

Przez osiem dni Warszawa Centralna będzie niedostępna dla pasażerów / Wojciech Olkuśnik / East News

Dworzec Centralny, a także odcinek kolejowy od Dworca Zachodniego do Dworca Wschodniego, zostanie zamknięty 8 listopada o godzinie 12.00.

Otwarcie nastąpi dopiero 16 listopada o godz. 4.00.

Przez osiem dni pasażerowie pociągów dalekobieżnych muszą się liczyć z utrudnieniami.

Każdego dnia przez Centralny przejeżdża niemal 400 pociągów - wszystkie zostaną przekierowane na inne stacje.

Niektóre pociągi z kierunku zachodniego będą kończyć na stacji Warszawa Zachodnia, a niektóre będą dojeżdżać do stacji Warszawa Główna. Pozostała część, która musi przejechać przez Warszawę tranzytem, będzie przejeżdżała przez stację Warszawa Gdańska. Tak samo z kierunku wschodniego, pociągi będą kończyły bieg na stacji Warszawa Wschodnia bądź będą kierowane przez Warszawę Gdańską – wyjaśnił dyrektor centrum zarządzania ruchem kolejowym Krzysztof Grȕnke.

Więcej pociągów na innych stacjach

W związku z zamknięciem Centralnego, na stacji Warszawa Główna liczba obsługiwanych pociągów wzrośnie aż dziesięciokrotnie. Zwiększony ruch przewidywany jest także na stacji Warszawa Gdańska.

Dodatkowo około 60 pociągów zostanie skierowanych przez stację Warszawa Śródmieście.

Informacje dla pasażerów

Kolejarze już od połowy września informują podróżnych o nadchodzących zmianach. Komunikaty pojawiły się na stronie internetowej i w aplikacji Portal Pasażera, a także na plakatach w aglomeracji warszawskiej i na wszystkich dużych stacjach w Polsce.

Od początku listopada na stacjach pojawią się także komunikaty głosowe.

Modernizacja i nowe możliwości

Podczas remontu wymieniony zostanie system sterowania ruchem na komputerowy, a sterowanie ruchem kolejowym zostanie przeniesione z Dworca Centralnego na Zachodni.

W planach jest także wymiana rozjazdu kolejowego i zwiększenie jego łuku, co pozwoli na optymalizację prędkości pociągów.

Zmiany w kursowaniu Kolei Mazowieckich

Koleje Mazowieckie zapowiedziały, że w czasie zamknięcia Centralnego część tras zostanie skrócona lub będzie kursować w zmienionych godzinach.

„Pociągi lotniskowe będą kursowały w relacji Modlin – Warszawa Wschodnia. Wybrane pociągi skończą bieg na stacji Warszawa Główna lub Warszawa Wschodnia” – przekazano w komunikacie.

Po zakończeniu prac, od nowego rozkładu jazdy w grudniu, Warszawa Centralna będzie mogła obsłużyć nawet 32 pociągi na godzinę.

To oznacza większą przepustowość i sprawniejszą obsługę podróżnych w przyszłości.



