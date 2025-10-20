Już w listopadzie warszawski Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego ponownie rozbłyśnie milionem świateł. Tegoroczna edycja wystawy "Magiczny Botaniczny" zapowiada się wyjątkowo. Motywem przewodnim będą natura i cztery żywioły, a na gości czeka aż 40 świetlnych instalacji. Organizatorzy przygotowali także pulę darmowych biletów dla najmłodszych.

/ Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego / Facebook

Ogród świateł powraca do Warszawy

Wielkie otwarcie wystawy "Magiczny Botaniczny" zaplanowano na 8 listopada 2025 roku. Przez ponad trzy miesiące, aż do 15 lutego 2026 roku, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego zamieni się w niezwykłą, rozświetloną krainę.

Tegoroczna ekspozycja to prawdziwa gratka dla miłośników świetlnych instalacji - motywem przewodnim będą natura oraz cztery żywioły.



40 świetlnych przystanków i rodzinna gra terenowa

Na odwiedzających czeka aż 40 przystanków, na których będzie można podziwiać m.in. podwodny świat meduz, zimową krainę z niedźwiedziami polarnymi czy ognistą jamę smoka.

Organizatorzy zapewniają, że każda z instalacji to "pulsująca światłem opowieść", która zachwyci zarówno dzieci, jak i dorosłych. Dodatkową atrakcją będzie rodzinna gra terenowa, która pozwoli jeszcze lepiej poznać tajemnice ogrodu.



Zniżki na bilety i darmowe wejścia dla przedszkolaków

Bilety na wystawę są już dostępne w sprzedaży. Do 5 listopada można je kupić z 20 proc. zniżką - bilet normalny kosztuje wtedy 37,60 zł, a ulgowy 28 zł.

Uniwersytet Warszawski przygotował także pulę bezpłatnych biletów dla dzieci w wieku przedszkolnym. "Kto pierwszy, ten lepszy" - obowiązuje zasada szybkiej rejestracji.

Darmowe wejścia przeznaczone są dla 32 zorganizowanych grup przedszkolnych wraz z opiekunami.

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem kontakt@lumagica.pl, a bezpłatne wizyty odbędą się 18 i 25 listopada w godzinach 14.00, 14.30, 15.00 lub 15.30.





