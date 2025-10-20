4 listopada odbędzie się wspólna manifestacja przedstawicieli wszystkich organizacji zrzeszonych w Międzyzwiązkowym Komitecie Protestacyjno-Strajkowym reaktywowanym tydzień temu w Katowicach. Związkowcy zapowiedzieli wówczas, że będą razem organizować akcje protestacyjne z powodu trudnej sytuacji w przemyśle na Śląsku i w Zagłębiu.

Protest górników i hutników w Warszawie w 2023 r. / Michał Zebrowski, https://www.instagram.com/lukaszschreiber/ / East News

Jak informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek, manifestacja będzie miała formę marszu gwiaździstego.

We wtorek 4 listopada uczestnicy wyruszą z kilku dzielnic Katowic, by spotkać się w centrum miasta, przed gmachem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Związkowcy, decydując się na taką formę demonstracji, chcą pokazać jedność.

Jak mówią, przychodzą z różnych stron, reprezentują różne organizacje związkowe, ale jednoczy ich wspólny cel, czyli obrona przemysłu i miejsc pracy na Śląsku i w Zagłębiu.

Działaczy związkowych niepokoi przede wszystkim trudna sytuacja górnictwa, hutnictwa, ale także innych branż, m.in. motoryzacji.



Okazało się, że dialog nie istnieje, jest niemodny, rząd w ogóle nie zwraca uwagi, kiedy są pokojowe demonstracje (...). Będziemy wspólnie protestować, bo pojedyncze protesty nie robią żadnego wrażenia na rządzących, stąd reaktywacja, wznowienie MKPS – powiedział z kolei szef OPZZ w regionie Wacław Czerkawski.

Wspólna manifestacja

Okazało się, że dialog nie istnieje, jest niemodny, rząd w ogóle nie zwraca uwagi, kiedy są pokojowe demonstracje (...). Będziemy wspólnie protestować, bo pojedyncze protesty nie robią żadnego wrażenia na rządzących, stąd reaktywacja, wznowienie MKPS – mówił przed tygodniem szef OPZZ w regionie Wacław Czerkawski

Podejmiemy działania, które zmuszą rząd do konkretnych rozmów i konkretnych decyzji – dodał.

Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy powołali w październiku 2012 r. związkowcy z największych central w regionie: NSZZ „Solidarność”, OPZZ, Forum Związków Zawodowych i WZZ Sierpień 80.

Pod koniec 2012 roku do MKPS dołączyła kolejna centrala, Związek Zawodowy Kontra.

Na przełomie 2012/2013 MKPS organizował referenda strajkowe, a w marcu 2013 r. w całym regionie przeprowadzony został strajk generalny, w którym wzięło udział 85 tys. pracowników z ok. 400 zakładów pracy.

Działalność MKPS była wznawiana w styczniu 2015 r., a później we wrześniu 2020 r., po decyzjach rządzących, które według związkowców uderzały w przemysł i miejsca pracy w regionie.