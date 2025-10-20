Empik przyzna rekompensaty za wybrane zamówienia z lat 2022-24. Chodzi o zakupy online ze strony empik.com, które po przyjęciu do realizacji zostały anulowane lub przyszły z opóźnieniem. Aby otrzymać rekompensatę, należy wypełnić specjalny formularz, który został wysłany do uprawnionych klientów. Nieprawidłowościom przyjrzał się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Empik (zdjęcie poglądowe) / Marek Bazak / East News

Klienci empik.com, których zamówienia z lat 2022-2024 zostały anulowane po przyjęciu do realizacji lub doręczone z opóźnieniem, otrzymali SMS-em lub e-mailem formularz umożliwiający ubieganie się o rekompensatę.

W ramach rekompensaty można wybrać zwrot środków (30 zł za anulowane zamówienie, 10 zł za opóźnione), kod rabatowy (40 zł lub 15 zł) albo określoną liczbę produktów cyfrowych (3, 2 lub 1).

UOKiK uznał, że Empik podawał niejasne informacje o dostępności towaru i terminie "wysyłki w 24 h", a sklep zobowiązał się do wprowadzenia czytelniejszych komunikatów na karcie produktu.

Komu przysługuje rekompensata?

Uprawnieni do otrzymania rekompensaty są klienci, którzy składali zamówienia na stronie empik.com i zostały one anulowane po przyjęciu do realizacji lub doręczone z opóźnieniem. Osoby, które spełniają warunki do wypłaty, zostały już poinformowane przez sklep drogą mailową lub przez SMS. Dlatego warto sprawdzić, czy wiadomości nie wpadły do folderu ze spamem. W rozmowie z PAP firma potwierdziła przyznanie rekompensat klientom, zwracając uwagę na "rozwój standardów obsługi i budowanie zaufania klientów".

Aby otrzymać zwrot, należy wypełnić specjalny formularz, w którym trzeba wybrać formę rekompensaty (pieniężną albo w formie kodu rabatowego, czy produktu cyfrowego). Następnie Empik będzie miał 21 dni na zwrot środków na konto i 14 dni na dostarczenie alternatywnej formy zwrotu.

Wysokość rekompensaty

Wysokość wypłaty zależy od indywidualnej sytuacji klienta. W zależności od tego, co się stało z zamówieniem internetowym z lat 2022-24, Empik przygotował różnorodne rozwiązania. Można wybrać jedną formę rekompensaty.

Jeśli zamówienie zostało anulowane po przyjęciu do realizacji, przysługuje (jedno z poniższych):

30 zł zwrotu gotówki,

40 zł rabatu na zakupy w Empik w formie kodu,

3 dowolne produkty cyfrowe z określonej puli.

Jeśli zamówienie zostało doręczone z opóźnieniem, przysługuje (jedno z poniższych):

10 zł zwrotu gotówki,

15 zł rabatu na zakupy w Empik w formie kodu,

2 produkty cyfrowe z tej samej puli.

Jeśli zamówienie zostało wysłane z opóźnieniem względem deklaracji na karcie produktu, ale doręczono je na czas, przysługuje 1 produkt cyfrowy z tej samej puli.

Ujawnione nieprawidłowości

Do UOKiK wpływały informacje wskazujące na problemy z realizacją zamówień w empik.com. Chodziło m.in. o anulowanie zamówień, czy opóźnienia względem terminów deklarowanych na platformie.

Urząd podjął kroki w celu wyjaśnienia sprawy. Wziął pod lupę m.in. podawanie informacji o dostępności i terminie wysyłki produktów. UOKiK stwierdził, że dochodziło do sytuacji, w których anulowano zamówienia po przyjęciu ich do realizacji - z powodu wyczerpania zapasu towaru. Tymczasem klienci informowali, że produkt był wciąż dostępny na platformie, choć czasami już w wyższej cenie.

Zwrócono również uwagę na popularne deklaracje o "wysyłce w 24 h". W analizie stwierdzono, że takie określenie sugeruje, że produkt zostanie wysłany w ciągu doby od złożenia zamówienia.

"Tymczasem ten termin dotyczył dopiero kolejnego dnia roboczego po przyjęciu przez sprzedawcę zamówienia do realizacji. Dlatego Prezes UOKiK sprawdził również, w jaki sposób spółka przekazuje informacje o zawarciu umowy sprzedaży, wysyłce oraz dostawie produktów i zwrócił się do spółki o wyjaśnienia i zmianę budzących wątpliwości praktyk" - wyjaśnił Urząd.

UOKiK przekazał, że wypracował razem z Empikiem rozwiązania, które mają zwiększyć ochronę klientów. Firma miała zaproponować zmiany w sposobie prezentowania kluczowych informacji na karcie produktu - o terminie wysyłki oraz momencie zawarcia umowy. Po zmianach mają być one znane przed złożeniem zamówienia. Dotyczy to zarówno sprzedaży własnych produktów, jak i sprzedawców zewnętrznych.