Władze Warszawy zdecydowały o powołaniu specjalnego zespołu ekspertów, który zajmie się problemem dzików w stolicy. Decyzja zapadła w odpowiedzi na liczne sygnały mieszkańców oraz protesty przeciwko odstrzałowi tych zwierząt.

/ Shutterstock

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

"Ma być to zespół ekspercki składający się oczywiście z przedstawicieli instytucji, które ustawowo zajmują się tym zagadnieniem, ale również środowiska naukowego. Będziemy też oczekiwać od strony społecznej, że ona też zaproponuje swoich ekspertów" - przekazała koordynatorka ds. Zielonej Warszawy Magdalena Młochowska.

Według najnowszych badań, populacja dzików w Warszawie przekracza 3 tysiące osobników. Na terenie około 390 kilometrów kwadratowych przypada średnio 8 dzików na kilometr kwadratowy, a w lasach miejskich nawet 44 dziki na kilometr.

Problem ASF i ograniczenia

Warszawa znajduje się na obszarze objętym ograniczeniami związanymi z afrykańskim pomorem świń (ASF), co uniemożliwia odłów i wywóz dzików poza miasto, tak jak było to możliwe w stolicy przed pojawieniem się ASF.

"Przed 2017 rokiem rocznie wywoziliśmy tysiąc dzików z Warszawy i to sprawiało, że nawet jak ta populacja utrzymywała się w miarę na tym samym poziomie, to cały czas pojawiały się nowe dziki, nienauczone życia w mieście" - dodała Młochowska.

Kontrowersje wokół odstrzału

Urzędniczka przekazała, że była w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie pytała, czy istnieje w ogóle jakakolwiek szansa innych rozwiązań niż uśmiercanie.

"Dostałam jasną informację, że sytuacja epidemiologiczna w Polsce jest jedną z gorszych sytuacji w Europie, więc trudno oczekiwać, że dla Polski ktoś wymyśliłby zupełnie inne rozwiązanie. Inna kwestia jest taka, że w innych krajach europejskich problem zabijania dzików nie jest czymś, co budzi tak duże emocje wśród społeczeństwa, więc też nawet nie ma wielkiej woli do zmian zapisów tego rozporządzenia" - podkreśliła.

W ostatnim czasie szerokim echem odbiły się sytuacje, w których dziki były uśmiercane na oczach mieszkańców Warszawy, w tym dzieci. Władze miasta zapewniają, że takie zdarzenia nie będą się powtarzać.

Od początku roku do marca odstrzelono 75 dzików, a w całym 2025 roku - 464. Najbardziej populację dzików zredukowano w dzielnicach Wawer i Białołęka.

W środę przed stołecznym ratuszem odbyła się demonstracja przeciwko odstrzałowi dzików.