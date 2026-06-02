Z budynku Politechniki Bydgoskiej we wtorek ewakuowano około 150 osób po tym, jak pojawiło się podejrzenie wycieku niebezpiecznej substancji. Reporter RMF FM Stanisław Pawłowski ustalił, że ostatecznie do wycieku nie doszło. Przedstawiciel uczelni przekazał, że "w jednej z fiolek stwierdzono występowanie kwasu pikrynowego w postaci wymagającej weryfikację pod kątem bezpieczeństwa".

Straż pożarna i specjalistyczne służby chemiczne prowadziły działania na terenie Politechniki Bydgoskiej przy ulicy Mazowieckiej. Powodem interwencji było podejrzenie wycieku kwasu pikrynowego - substancji, która w określonych warunkach może stwarzać zagrożenie wybuchowe.

Jak ustalił reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, wszystko zaczęło się od znalezienia niewielkiej ilości substancji przechowywanej na terenie uczelni. Do wycieku jednak nie doszło. Na miejsce skierowano pięć zastępów straży pożarnej, specjalistyczną grupę chemiczną oraz policję wraz z pirotechnikami.

Komunikat Politechniki Bydgoskiej

Cytat "Podczas rutynowego, wewnętrznego przeglądu substancji chemicznych na terenie budynku uczelni przy ul. Mazowieckiej w Bydgoszczy w jednej z fiolek stwierdzono występowanie kwasu pikrynowego w postaci wymagającej weryfikację pod kątem bezpieczeństwa. Wdrożono standardowe procedury i powiadomiono właściwe służby. W trosce o bezpieczeństwo społeczności akademickiej podjęto również decyzję o ewakuacji. Nikt nie został poszkodowany. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Zajęcia w budynku przy ul. Mazowieckiej w dniu dzisiejszym zostały odwołane" - przekazał Michał Grzybowski, kierownik działu informacji i promocji.

Kwas pikrynowy jest związkiem chemicznym wykorzystywanym m.in. w laboratoriach oraz przemyśle chemicznym. W określonych warunkach może jednak stanowić poważne zagrożenie dla ludzi i otoczenia.