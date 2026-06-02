Dwie osoby zginęły podczas protestów w Kenii. Demonstranci sprzeciwiają się planowanemu otwarciu w bazie wojskowej ośrodka kwarantanny dla Amerykanów zarażonych ebolą lub podejrzanych o styczność z wirusem. Na nagraniach z protestu widać płonące barykady na ulicy oraz samochody z uzbrojonymi żołnierzami, przed którymi ucieka tłum.

Protest odbywał się przed wjazdem do bazy wojskowej Laikipia w mieście Nanyuki. / STRINGER / PAP/EPA

Policja otworzyła ogień do demonstrantów, co doprowadziło do śmierci dwóch osób.

Prezydent Kenii William Ruto broni planu, podkreślając współpracę zdrowotną z USA.

Jak przekazał agencji Reutera jeden z organizatorów demonstracji Patrick Wahome, policja w poniedziałek otworzyła ogień do protestujących. Dwie osoby zostały zabite.



Rzecznik kenijskiej policji Michael Muchiri stwierdził, że nie ma wiedzy o ofiarach śmiertelnych.

"Laikipia to nie wysypisko"

Protest odbywał się przed wjazdem do bazy wojskowej Laikipia w mieście Nanyuki, ok. 200 km na północ od kenijskiej stolicy Nairobi. Dostępne na platformie YouTube nagrania z protestu pokazują płonące barykady na ulicy, nadjeżdżające samochody wojskowe z uzbrojonymi żołnierzami, przed którymi ucieka tłum demonstrantów, skandowanie okrzyków i transparenty z hasłami takimi jak "Nanyuki/Laikipia to nie wysypisko".