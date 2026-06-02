​Do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego we wtorek wpłynęły wnioski o wypłatę pierwszych zasiłków dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną, która przeszła w sobotę przez wieś Balcarzowice - poinformowała na konferencji prasowej wojewoda opolska Monika Jurek.

Trwa usuwanie szkód po nawałnicy w Balcarzowicach / Krzysztof Świderski / PAP

Do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęły pierwsze wnioski o zasiłki celowe dla mieszkańców Balcarzowic poszkodowanych przez sobotnią trąbę powietrzną.

Trwa szacowanie strat przez gminne komisje, od których zależeć będzie wysokość wsparcia na odbudowę domów.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

Trąba powietrzna w Balcarzowicach

Podczas wtorkowej konferencji prasowej w Balcarzowicach wojewoda Jurek poinformowała o możliwości przekazania pierwszych zasiłków dla osób poszkodowanych przez żywioł.

Dzisiaj wpłynęły do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego pierwsze wnioski o zasiłki celowe w wysokości do 8 tys. zł po przeprowadzonych wywiadach środowiskowych. Wnioski zostały złożone i dzisiaj będziemy przekazywać pieniądze gminie Ujazd na wypłaty dla swoich mieszkańców - powiedziała wojewoda Jurek.

Wojewoda zaznaczyła, że zdaje sobie sprawę z oczekiwań poszkodowanych co do wypłaty większych odszkodowań na odbudowę uszkodzonych przez tornado domów.

Oczywiście to, czego oczekują tutaj ludzie w rozmowach bezpośrednich, to jak najszybsze procedowanie, przejścia tych komisji, które będą szacować straty. To są też komisje gminne. Jest potrzeba jak najszybszego odbudowania, szczególnie tych dwóch domów, które są wyłączone z eksploatacji - powiedziała wojewoda.

Trąba w Opolskiem. Wsparcie ze strony państwa może sięgnąć 200 tys. złotych

Dyrektor Wydziału Infrastruktury Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Marek Świetlik powiedział, że opolski urząd ma odpowiednie środki na wypłatę wsparcia na odbudowę domów. Ich wysokość zależy od szacunków powołanej przez gminę Ujazd komisji, która oceni, jaka część budynku uległa zniszczeniu.

W tym przypadku wsparcie ze strony państwa może osiągnąć kwotę 200 tys. złotych. Mieszkańcy mogą liczyć też na wsparcie psychologiczne.

Wizytująca teren dotknięty przez żywioł wojewoda Jurek zwróciła uwagę na bardzo dobrą współpracę mieszkańców i różnego rodzaju służb w usuwaniu zniszczeń.

Jeszcze w sobotę wszędzie leżały materiały, dachy, dachówki, blachy. One zostały już uprzątnięte. Teraz kolejny etap, czyli wsparcie finansowe, zasiłki celowe i nad tym pracujemy - powiedziała wojewoda.

W wyniku sobotniej trąby powietrznej we wsi Balcarzowice zostało uszkodzonych 18 budynków, z czego 11 to budynki mieszkalne. Ze względu na stan techniczny nadzór budowlany wyłączył dwa domy mieszkalne z użytku. Ich lokatorzy przenieśli się do swoich rodzin. Burmistrz gminy Ujazd Hubert Ibrom oszacował straty na kilka milionów złotych.