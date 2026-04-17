Zarzut stalkingu usłyszał w lubelskiej prokuraturze szef Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie. Włodzimierz B. miał nękać pokrzywdzonych przez ponad trzy lata. Grozi mu do 8 lat więzienia.

/ Shutterstock

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Jak informuje reporter RMF FM Dominik Smaga, szef Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie, Włodzimierz B., usłyszał poważne zarzuty w lubelskiej prokuraturze.

Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna miał przez ponad trzy lata nękać pokrzywdzonych, wysyłając im liczne wiadomości tekstowe, wykonując połączenia telefoniczne oraz przesyłając anonimowe listy o znieważającej treści.



Jak podkreśla Marek Zych, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie, działania podejrzanego nie były związane z jego obowiązkami służbowymi - dotyczyły życia prywatnego.

Zakaz kontaktu i powiadomienie Głównego Inspektoratu Pracy

Wobec Włodzimierza B. zastosowano środek zapobiegawczy w postaci zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonymi. O ciążących na nim zarzutach prokuratura poinformowała już Główny Inspektorat Pracy.

Za stalking, czyli uporczywe nękanie, polskie prawo przewiduje karę nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

