Autostrada A6 w kierunku polsko-niemieckiej granicy została zablokowana po poważnym wypadku, do którego doszło na wysokości Szczecina. W wyniku zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką dwie osoby zostały ranne.

Do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką doszło we wtorek około godziny 11:30 na odcinku autostrady A6 między węzłami Szczecin Dąbie i Rzęśnica.

Dokładne okoliczności wypadku nie są znane. Mateusz Grzeszczuk, rzecznik prasowy szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, powiedział, że osobówka "wbiła się" w ciężarówkę.

Ranne zostały dwie osoby. Nie wiadomo, jaki jest stan poszkodowanych.

Autostrada jest zablokowana

Po wypadku zachodnia jezdnia autostrady w kierunku przejścia granicznego Kołbaskowo - Pomellen i dalej w stronę Berlina została zablokowana. Na miejscu są służby ratunkowe - mówił Mateusz Grzeszczuk.

Służby wyznaczyły objazd: na węźle Kliniska należy zjechać z autostrady i kierować się przez Kliniska Wielkie, Pucice i Załom do ronda Gryfa, a dalej ul. Irydową do węzła Szczecin Dąbie. GDDKiA zastrzegła, że z objazdu mogą korzystać pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 ton.

Utrudnienia w miejscu wypadku mogą potrwać do godziny 14:30. O godzinie 13:00 wprowadzono przejazd lewym pasem; prawy pas nadal jest zablokowany.