Obecnie największa ilość koronawirusa obecna jest w południowych dzielnicach Warszawy. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji analizuje dane z badań ścieków pod kątem obecności Covid-19.

/ Shutterstock

W grudniu największe ilości koronawirusa w Warszawie odnotowano w próbkach pobranych z oczyszczalni Południe. Ta oczyszczalnia obsługuje Mokotów, Wilanów i Ursynów.

/ MPWIK Warszawa /

MPWiK jest w trakcie budowy własnego laboratorium, które będzie analizować ścieki.

Dane przedstawione na wykresie wskazują, że przez cały okres prowadzenia badań tj. od 28.02.2022 r. do chwili obecnej w ściekach obecne było RNA wirusa SARS-CoV-2. Jego ilość zmieniała się na przełomie całego tego okresu w dość szerokim zakresie od 0,00 do 0,13. Największe zmiany w ilości RNA wirusa dotychczas odnotowaliśmy w przypadku ścieków pochodzących z OŚ Południe (linia żółta) w okresach: od marca do kwietnia 2022r., od lipca do sierpnia 2022 r. oraz w grudniu 2022 r. Obecnie obserwujemy zmniejszenie ilości wykrywanego materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2 w ściekach - czytamy w komunikacie warszawskiego MPWiK.