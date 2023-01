Według ekspertów najnowszy subwariant XBB.1.5 Omikronu przenosi się nawet do 40 proc. szybciej niż dotychczasowe warianty SARS-CoV-2. W Stanach Zjednoczonych jest przyczyną ok. 40 proc. wszystkich zakażeń. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapewnia jednak, że nie stanowi on obecnie istotnego zagrożenia dla Europy.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock XXB.1.5, nazywany krakenem, to najnowsza odmiana wariantu Omikron koronawirusa SARS-CoV-2. Szef MZ poinformował, że wzrost obecności krakenu na kontynencie nie jest dziś znaczący. Kraken, czyli XBB.1.5, nie stanowi obecnie istotnego zagrożenia dla Europy w ocenie Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób - napisał Adam Niedzielski na Twitterze. Może stać się wariantem dominującym na wiosnę. Co ważne: poza zwiększoną transmisją nie wpływa na cięższy przebieg Covid-19 - dodał. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała XBB.1.5 za "najbardziej zakaźny" wariantu Omikronu. Koronawirus w Polsce - stan na 13 stycznia 2023 Minionej doby badania potwierdziły w Polsce 324 zakażenia koronawirusem, w tym 75 ponownych. Zanotowano 7 przypadków śmierci osób z Covid-19. Wykonano 4 914 testów w kierunku SARS-CoV-2. Tydzień temu, 6 stycznia, przekazano, że są 463 zakażenia koronawirusem, w tym 96 ponownych. Poinformowano również o 19 przypadkach śmierci osób z Covid-19. Dwa tygodnie temu, 30 grudnia, badania potwierdziły 635 zakażeń koronawirusem, w tym 118 ponownych. Zanotowano 9 zgonów osób z Covid-19. Wykonano 7744 testy w kierunku SARS-CoV-2. Łącznie od 4 marca 2020 roku, gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 6 mln 372 tys. 901 przypadków. Zmarło 118 tys. 640 osób z Covid-19. Zobacz również: Ile trwa grypa? Jakie są objawy ?

