Kraken dotarł do Polski. Portal WP informuje, że koronawirus w wersji XBB.1.5 został wykryty u dwóch osób. Według ekspertów ten najnowszy subwariant przenosi się nawet do 40 proc. szybciej niż dotychczasowe warianty SARS-CoV-2. W połowie stycznia minister zdrowia Adam Niedzielski zapewniał, że nie stanowi on obecnie istotnego zagrożenia dla Europy.