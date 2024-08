Policjanci informują także mieszkańców budynków, w których zalane zostały podziemne garaże, aby w miarę możliwości wyprowadzili z nich swoje samochody, ponieważ poziom wody może się wciąż podnosić.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski o godz. 7 rano napisał w mediach społecznościowych: "Wielogodzinne ulewy spowodowały w kilku miejscach Warszawy podtopienia. Nieprzejezdna jest w tej chwili trasa S8 czy węzeł przy lotnisku Chopina. Nie ma żadnych utrudnień w kursowaniu Metra Warszawskiego. A naziemny transport publiczny koordynujemy z Policją tak, żeby omijał miejsca niedostępne przez zalania. Omijajcie zalane miejsca i wybierajcie dziś Warszawski Transport Publiczny".

Trzy osoby poszkodowane w czasie burz

W czasie burz trzy osoby zostały poszkodowane.

Jedna z tych osób to mężczyzna znajdujący się obok dźwigu budowlanego, w który w Warszawie uderzył piorun. Rannych jest też dwóch druhów Ochotniczej Straży Pożarnej. Pierwszy z nich wieczorem doznał urazu głowy w miejscowości Gorzyce Wielkie w powiecie ostrowskim. Drugi interweniował w Ostrowie Wielkopolskim i ma uraz ręki.

Poniedziałkowa nawałnica nad Warszawą

Po poniedziałkowej nawałnicy, która przeszła nad Warszawą, zamknięty został Park Wilanowski.

Skutki nawałnicy odczuli też pasażerowie linii lotniczych. Na kilkanaście minut, wstrzymane były starty i lądowania samolotów na lotnisku Chopina. Częściowo nieczynny był też terminal pasażerski.

Deszcz i burze teraz przesuwają się z centrum Polski w kierunku Lubelszczyzny. A na Mazowszu do godz. 10 aktualne będzie ostrzeżenie najwyższego trzeciego stopnia przed intensywnym deszczem.

Prognoza na wtorek

We wtorek na Mazowszu, Podlasiu i Lubelszczyźnie prognozowana suma opadów sięga do 40 mm, punktowo do 70 mm; w Karpatach do 30 mm. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 23 st. C do 27 st. C, cieplej tylko południowym wschodzie: od 28 st. C do 30 st. C, a chłodniej na wybrzeżu i na Podhalu: od 20 st. C do 22 st. C. Wiatr będzie słaby, z kierunków wschodnich. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 75 km/godz.

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu i burze. Bez opadów tylko na krańcach południowo-wschodnich. Prognozowana suma opadów do 20 mm, a na północnym wschodzie do 30 mm. Na południu lokalnie mgły ograniczające widzialność do 500 metrów.