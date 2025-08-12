Warszawa dołączyła do elitarnego grona europejskich miast, które mogą pochwalić się jednym z najpiękniejszych i najbardziej niezwykłych ogrodów na Starym Kontynencie. Ogród na dachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie został wyróżniony przez brytyjski dziennik "The Guardian" jako jedna z dziesięciu najpiękniejszych "ukrytych pereł" ogrodowych Europy.

Ogród na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego / Shutterstock

Ogród na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego to prawdziwy fenomen na mapie Warszawy. Został otwarty w 2002 roku i od tego czasu zachwyca zarówno mieszkańców, jak i turystów. Co ciekawe, mimo swojej imponującej powierzchni i unikalnego położenia, wciąż pozostaje miejscem, które nie jest oblegane przez tłumy. Jak podkreśla brytyjski dziennik, "wciąż pozostaje mało znanym miejscem ucieczki od zgiełku Powiśla".

Ogród rozciąga się na dwóch poziomach. Dolna część to spokojna przestrzeń, w której można odpocząć nad stawem z kaczkami, podziwiać granitowe rzeźby i wsłuchać się w szum wody. Łagodne zbocze prowadzi do ogrodu dolnego, który zachwyca różnorodnością roślin i starannie zaprojektowanymi alejkami.

Górny ogród to prawdziwa uczta dla zmysłów. Został podzielony na cztery kolorowe części: złotą, srebrną, czerwoną i zieloną. Każda z nich ma swój niepowtarzalny charakter, a całość została połączona siecią ścieżek, mostków i pergoli. Szczególne wrażenie robi kaskada wodna, która łączy część górną z dolną, tworząc harmonijną całość i zapewniając przyjemny mikroklimat.

Jak czytamy w artykule brytyjskiego dziennika: "Z ogrodu rozciąga się panoramiczny widok na Warszawę". To właśnie ten element, w połączeniu z niezwykłą aranżacją przestrzeni, sprawia, że warszawski ogród na dachu został doceniony przez zagranicznych ekspertów.

Warto zaznaczyć, że ogród na dachu Biblioteki Uniwersyteckiej jest dostępny dla wszystkich chętnych. Górny ogród można odwiedzać od kwietnia do października, natomiast dolna część jest otwarta przez cały rok. To doskonała propozycja zarówno dla mieszkańców Warszawy, jak i turystów poszukujących nietuzinkowych atrakcji.

Warszawska perełka w doborowym towarzystwie

Wyróżnienie przyznane przez brytyjski dziennik stawia warszawski ogród w jednym szeregu z najbardziej niezwykłymi ogrodami Europy. Wśród dziesięciu najpiękniejszych znalazły się także tak znane miejsca, jak Park El Capricho w Madrycie, Ogród Cebulowy w Londynie, paryski Ogród Anny Frank, mediolański Ogród Botaniczny Brera, Ogród Centralbadets w Sztokholmie, Ogród Biblioteki Królewskiej w Kopenhadze, Károlyi-kert w Budapeszcie, praski Ogród Vrtba oraz Ogród Botaniczny Diomedesa w Atenach.