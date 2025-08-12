Fala gorąca zbliża się do Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie II stopnia przed upałem. Alerty obejmują 11 województw. Sprawdź, gdzie będzie najgoręcej.

IMGW wydał ostrzeżenia przed upałami dla 11 województw / Shutterstock

Ten tydzień w Polsce upłynie pod znakiem pięknej aury. Będzie słonecznie, niemal bezchmurnie i bardzo ciepło - przekazują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Termometry w najbliższych dniach wskażą grubo powyżej 30 stopni Celsjusza. Od środy obowiązywać będzie ostrzeżenie II stopnia przed upałem.

Alertami objęto 11 województw: lubuskie, łódzkie, opolskie i śląskie oraz częściowo zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, dolnośląskie, świętokrzyskie i małopolskie.

Temperatura może tam wzrosnąć do 34 st. C, w nocy do 19 st. C. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od środowego południa do piątku, 15 sierpnia do godz. 20:00.

/ IMGW / Zrzut ekranu

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Długi weekend wyjątkowo upalny

Długi weekend zapowiada się wyjątkowo słonecznie i upalnie, a to za sprawą antycyklonu Julia.

Musimy pamiętać, że długotrwałe upały są troszeczkę niebezpieczne. Nawadniajmy się, dbajmy, żeby być w cieniu, dbajmy o siebie, o najsłabszych, chorych i zwierzęta. I rzeczywiście cieszmy się tą słoneczną, gorącą aurą i czasem wolnym dla wielu osób - przypominał w rozmowie z Michałem Zielińskim w Radiu RMF24 Mateusz Barczyk, meteorolog z IMGW.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nadchodzi antycyklon Julia. IMGW: Długotrwałe upały są niebezpieczne

Według synoptyków IMGW noc ze środy na czwartek będzie "piękna i gwiaździsta".

Temperatura minimalna wyniesie od 13 st. C na północnym wschodzie i krańcach południowych, około 14-17 st. C w na przeważającym obszarze kraju do 18 st. C w Wielkopolsce. Utrzyma się słaby wiatr.

Mapy pogodowe