PKP Cargo ogłosiło rozpoczęcie zwolnień grupowych, które potrwają do końca września i obejmą do 765 pracowników. Decyzja zapadła po braku porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie ograniczenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Na co konkretnie nie zgodzili się związkowcy i jak decyzję o zwolnieniach uzasadniają przedstawiciele rządu?

PKP Cargo rozpoczyna zwolnienia grupowe. Pracę straci nawet 765 osób / Shutterstock

Pod koniec czerwca zarząd PKP Cargo zaproponował pracownikom rezygnację z części przywilejów wynikających z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. W zamian miały zostać wprowadzone rozwiązania motywacyjne, oparte na efektywności pracy. Celem tych zmian było uniknięcie zwolnień grupowych. Spółka wskazywała, że wyłączenie najbardziej kosztownych elementów układu pozwoliłoby osiągnąć podobne oszczędności, jak planowana redukcja zatrudnienia.

W poniedziałkowym komunikacie PKP Cargo poinformowało, że do 31 lipca nie otrzymało odpowiedzi od związków zawodowych na propozycje dotyczące ograniczenia układu zbiorowego pracy. W związku z tym zarząd spółki zdecydował o rozpoczęciu procesu restrukturyzacji zatrudnienia. Zwolnienia grupowe mają potrwać do 30 września 2025 roku i obejmą maksymalnie 765 osób.

Na co nie zgodzili się związkowcy?

Na zaproponowaną przez zarząd PKP Cargo rezygnacje z części najbardziej kosztownych elementów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Chodziło między innymi o utrzymanie 100-procentowego wynagrodzenia w czasie choroby, dłuższe okresy wypowiedzenia, oraz dodatki za pracę w niedziele i święta. Rezygnacja z tych zapisów miała pozwolić na oszczędności podobne do zwolnienia. Na tę propozycję zarządu spółki związkowcy jednak nie odpowiedzieli.

To by pozbawiło pracowników należnych odpraw - zaznacza Grzegorz Samek, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Maszynistów, z którym rozmawiał dziennikarz RMF FM Michał Krasoń.

Jak brzmi uzasadnienie strony rządowej?

Cięcia w PKP Cargo są konieczne, uważa wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.

Od 2015 roku do 2023 roku Cargo straciło w przewożonej masie towarów ponad 40 proc. towarów. To powoduje, że nie ma dzisiaj pracy dla wszystkich osób tam zatrudnionych - uzasadnia wiceminister w rozmowie z reporterem RMF FM.

Związkowcy mają w najbliższych dniach zorganizować spotkanie, w czasie którego podejmą decyzję o dalszych krokach.

W lipcu 2024 roku zarząd PKP Cargo podjął decyzję o przeprowadzeniu zwolnień grupowych zarówno w zakładach, jak i w centrali spółki. W efekcie zatrudnienie zmniejszyło się już o 3665 osób. Obecnie w PKP Cargo pracuje około 10 tysięcy osób.

PKP Cargo to spółka akcyjna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. Największym akcjonariuszem jest PKP SA, posiadająca 33,01 proc. udziałów. Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE SA mają 12,08 proc., a pozostali akcjonariusze - 54,91 proc. Za 2024 rok spółka odnotowała 2,41 mld zł straty netto przy EBITDA (zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji) na poziomie niespełna 300 mln zł.







