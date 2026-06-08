Maja Chwalińska z gigantycznym awansem w rankingu WTA. Po dotarciu do finału Rolanda Garrosa Polka, już oficjalnie, przesunęła się ze 114. na 21. miejsce w światowym zestawieniu tenisistek. Iga Świątek nadal zajmuje trzecią pozycję, a liderką jest wciąż Białorusinka Aryna Sabalenka.

Maja Chwalińska dotarła aż do finału Rolanda Garrosa / Dubreuil Corinne/ABACA/Abaca / East News

Maja Chwalińska awansowała ze 114. na 21. miejsce w światowym rankingu WTA po dotarciu do finału French Open - to największy skok w najnowszym notowaniu.

24-letnia Chwalińska znalazła się po raz pierwszy w TOP 100 i została drugą rakietą Polski.

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Życiowy sukces 24-letniej Chwalińskiej dał jej skokowy awans w klasyfikacji tenisistek. Nie tylko po raz pierwszy zameldowała się w czołowej setce, ale otwiera trzecią dziesiątkę zestawienia i została drugą rakietą kraju.

Wyżej z Polek jest tylko Iga Świątek, która po odpadnięciu w 1/8 finału utrzymała trzecią lokatę, ale zwiększyła się jej strata do drugiej Jeleny Rybakiny z Kazachstanu, a dystans do niej zmniejszyły Amerykanki Jessica Pegula i Amanda Anisimova, które plasują się na, odpowiednio, czwartym i piątym miejscu.

Duże straty Sabalenki i Gauff

Z czwartego na siódme spadła ich rodaczka Coco Gauff, która nie obroniła w Paryżu tytułu sprzed roku, a odpadła już w trzeciej rundzie.

Prawie tysiąc punktów straciła również prowadząca Aryna Sabalenka, ubiegłoroczna finalistka, która tym razem zakończyła udział na ćwierćfinale.

Szósta jest najlepsza w Paryżu Rosjanka Mirra Andriejewa, na 12. lokatę, najwyższą w karierze, awansowała półfinalistka z Ukrainy Maria Kostiuk, a z 23. na 16. Rosjanka Diana Sznajder, którą w półfinale zatrzymała Chwalińska.

W górę rankingu powędrowały dwie pozostałe polskie tenisistki w TOP 100. Magdalena Fręch, choć odpadła we French Open w pierwszej rundzie, awansowała z 46. na 43. pozycję, a Magda Linette, którą w trzeciej rundzie wyeliminowała Świątek, była 73., a w od poniedziałku jest 60. rakietą globu.

W rankingu The Race, obejmującego wyłącznie tegoroczne wyniki i na podstawie którego wyłonionych zostanie osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju WTA Finals, Świątek z dorobkiem 1823 pkt jest sklasyfikowana na 11. pozycji, a Chwalińska ma 1454 i jest 14. Prowadzenie objęła Andriejewa - 4928.

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 8 czerwca 2026:

1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) 9090 pkt

2. (2) Jelena Rybakina (Kazachstan) 8143

3. (3) Iga Świątek (Polska) 6733

4. (5) Jessica Pegula (USA) 6056

5. (6) Amanda Anisimova (USA) 5848

6. (8) Mirra Andriejewa (Rosja) 5751

7. (4) Coco Gauff (USA) 4879

8. (7) Elina Switolina (Ukraina) 4315

9. (9) Victoria Mboko (Kanada) 3670

10. (10) Karolina Muchova (Czechy) 3438

...

21. (114) Maja Chwalińska (Polska) 1996

43. (46) Magdalena Fręch (Polska) 1238

60. (73) Magda Linette (Polska) 1051

143. (139) Katarzyna Kawa (Polska) 533

166. (156) Linda Klimovicova (Polska) 463