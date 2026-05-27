Siły zbrojne Korei Północnej przetestowały pociski balistyczne, precyzyjne pociski manewrujące i pociski artyleryjskie kierowane przez AI. Taką informację przekazała oficjalna północnokoreańska agencja prasowa KCNA, cytowana przez agencję Reutera. Reżim w Pjongjangu zamierza - według Reutersa - rozmieścić nową broń w pobliżu granicy z Koreą Południową.

Kim Dzong Un podczas testów broni / KCNA / PAP/EPA

KCNA cytuje przywódcę Korei Północnej Kim Dzong Un, który stwierdził, że testy wykazały, iż broń i zautomatyzowane systemy zostały pomyślnie zmodernizowane, aby "dostosować je do właściwych warunków nowoczesnej wojny, zwiększając ich przydatność bojową".

Kim oświadczył, że pociski manewrujące są wyposażone w precyzyjną nawigację i są zdolne do atakowania celów z odległości 100 km.

Centrum Seulu, stolicy Korei Południowej, znajduje się w odległości ok. 100 km od granicy strefy zdemilitaryzowanej z Koreą Północną.



Reuters zauważył, że Korea Płn. pierwszy raz wspomniała o włączeniu technologii AI do kierowania pociskami rakietowymi. Wcześniej informowała o wdrożeniu systemów AI do dronów.



Korea Północna dostarcza Rosji rakiety balistyczne i pociski artyleryjskie od końca 2023 r., które są używane przez siły rosyjskie w wojnie przeciwko Ukrainie. Użycie tej broni dostarczyło Pjongjangowi cennych danych z pola walki - napisał Reuters.