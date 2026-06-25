"Nie było żadnego formalnego pokoju VIP" - powiedział Rafał Trzaskowski na konferencji ws. afery w Szpitalu Południowym. "Zaczęło się od zarobków młodych lekarzy (...), dzisiaj jesteśmy w miejscu znacznie bardziej, bardziej poważnym, dlatego że padają zarzuty dotyczące spraw fundamentalnych: bezpieczeństwa pacjentów, standardów leczenia i ludzkiego życia. Chcę powiedzieć jasno: to musi zostać wyjaśnione do spodu bez ochrony kogokolwiek (...). Jeśli te zarzuty się potwierdzą, wszystkie osoby odpowiedzialne muszą ponieść konsekwencje. Jeśli okażą się nieprawdziwe, konsekwencje powinni ponieść ci, którzy je formułują" - mówił.

Rafał Trzaskowski, 25.06.2026 / Adam Burakowski / East News

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Trzaskowski: Od 2022 roku Szpital Południowy przeszedł ponad 40 różnych kontroli

Dziś w stolicy odbywają sie dwie sesje rady Warszawy. Najpierw sesja absolutoryjna, a po jej zakończeniu – nadzwyczajna.

Tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o jeden szpital. Nie chodzi tylko o jedno miasto. Chodzi o pytanie, czy lekarze, pielęgniarki, ratownicy i cały personel medyczny mogą spokojnie pracować. Bez presji, bez podejrzeń i bez atmosfery publicznego linczu. To jest kryzys zaufania, a zaufanie jest absolutnym fundamentem ochrony zdrowia. Bez niego pacjent zaczyna się bać szpitala, lekarz zaczyna się bać decyzji, a system zaczyna się rozpadać od środka. Dlatego ten spór, ta konfrontacja wersji i zarzutów, musi nam dać odpowiedź na pytanie, kto ma rację i kto ponosi odpowiedzialność - powiedział Rafał Trzaskowski.

Po pojawieniu się informacji o możliwych nieprawidłowościach natychmiast zleciłem audyt w Szpitalu Południowym i wszystkich miejskich SOR-ach - mówił dalej, dodając, że w razie konieczności nie zawaha się odwołać swoich zastępców.

Chcę państwu przypomnieć chronologię. 8 czerwca pan Dawid Kasprzyk złożył oświadczenie majątkowe. Dwa dni później, 10 czerwca pojawił się pierwszy publiczny wpis redaktora Słowika. Już następnego dnia, czyli 11 czerwca, zleciłem audyt w Szpitalu Południowym. 15 czerwca audyt formalnie się rozpoczął, a już 17 czerwca, dwa dni później, mieliśmy pierwsze ustalenia audytu - stwierdził Rafał Trzaskowski.

Czekam, tak zresztą jak cała opinia publiczna, na informacje z postępów działania prokuratury i chciałbym, aby wszyscy, którzy naprawdę chcą dowiedzieć się, czy zarzuty, o których usłyszeliśmy, są prawdziwe, dali czas prokuraturze, żeby ustaliła fakty - powiedział prezydent stolicy.

Od 2022 roku Szpital Południowy przeszedł ponad 40 różnych kontroli ze strony uprawnionych do tego organów: wojewody, NFZ-u, NIK-u, Urzędu Miasta, Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, Państwowej Inspekcji Pracy, Wojewódzkiej i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Kontrole zresztą dotyczyły bardzo różnych aspektów funkcjonowania szpitala, w tym oddziału SOR. W marcu tego roku miała miejsce kontrola SOR przez wojewodę - poinformował.

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Stanowiska przed absolutorium dla Trzaskowskiego na radzie Warszawy

Na konferencji prasowej Razem przed rozpoczęciem sesji lider partii Adrian Zandberg ocenił, jak wygląda nadzór i zarządzanie ochroną zdrowia.

Warszawą od lat rządzi układ Kierwińskiego, ośmiornica Kierwińskiego - wskazał.

Jego zdaniem widać, że miastem w praktyce - zamiast Rafała Trzaskowskiego - rządzi szef MSWiA. Podkreślił także, że jego partia od lat apeluje o to, aby rady nadzorcze w samorządach zostały zlikwidowane.

Podczas konferencji Prawa i Sprawiedliwości radni klubu zapowiedzieli zgłoszenie do porządku obrad pięciu projektów stanowisk i trzech projektów uchwał dotyczących m.in. odwołania zastępczyni prezydenta Renaty Kaznowskiej, zastępcy prezydenta Tomasza Menciny oraz zastępczyni prezydenta Aldony Machnowskiej-Góry. Zaapelowali ponadto o przyjęcie stanowiska w sprawie odpolitycznienia rad nadzorczych wszystkich spółek miejskich oraz stanowiska w sprawie odpowiedzialności politycznej klientów saloniku VIP w szpitalu.

Śledztwa prokuratury ws. Szpitala Południowego

Prokuratura wszczęła dwa śledztwa w sprawie nadużyć w Szpitalu Południowym i gigantycznych zarobków 28-letniego lekarza i byłego radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka, który w ciągu roku miał zarobić w placówce ponad 1,6 mln złotych. W ramach pierwszego postępowania chodzi o sprawdzenie, czy młody lekarz dopuścił się wyłudzenia kwoty znacznych rozmiarów. To ponad 550 tys. złotych, jak przekazał rzecznik prokuratury Piotr Skiba. Prokurator zaznaczył, że sprawa dotyczy przedstawiania nierzetelnych faktur, niewłaściwie określających czas pracy lekarza. Za popełnienie takiego przestępstwa grozi nawet 10 lat więzienia.

W drugim przypadku prokuratura zbada, czy doszło do niegospodarności w związku z brakiem nadzoru nad placówką. Śledczy sprawdzą, czy urzędnicy ratusza nadzorujący jednostkę oraz samo szefostwo Szpitala Południowego wywiązali się ze swojej roli. Chodzi m.in. o możliwe naruszenia przy kwalifikacji pacjentów, zawieraniu umów i weryfikacji faktur.

Do przesłuchania są dziesiątki świadków - w tym m.in. prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Nie jest wykluczone powołanie zespołu śledczego. Czynności mają być powierzone CBA.