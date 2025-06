W Warszawie ruszył proces Łukasza Żaka, który we wrześniu zeszłego roku miał spowodować śmiertelny wypadek na Trasie Łazienkowskiej. Według biegłych mężczyzna w chwili wypadku był pijany, a swoją jazdę nagrywał telefonem komórkowym.

Ruszył proces Łukasza Żaka / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Rozpoczął się proces Łukasza Żaka za śmiertelny wypadek na Trasie Łazienkowskiej.

Według biegłych oskarżony w chwili wypadku był pijany i nagrywał jazdę telefonem.

Zginął wówczas 37-letni pasażer forda, a trzy osoby trafiły do szpitala.

Łukasz Żak uciekł z miejsca wypadku, zatrzymano go w Niemczech.

Grozi mu od 5 do 30 lat więzienia.

Zarzuty usłyszało też pięciu jego znajomych za pomoc w ucieczce.

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia we wtorek rozpoczął się proces Łukasza Żaka. Jest on oskarżony o spowodowanie wypadku w ruchu lądowym nocą we wrześniu 2024 r. na Trasie Łazienkowskiej na wysokości przystanku autobusowego Torwar. Uczestniczyli w nim kierujący volkswagenem arteonem Łukasz Żak, a także jadąca fordem focusem czteroosobowa rodzina. W volkswagenie - oprócz Łukasza Żaka - byli Paulina K., Sara S. i Adam K.

Sąd zgodził się na publikacje danych osobowych podejrzewanego o spowodowanie wypadku.

Rodzina w szpitalu i ucieczka Łukasza Żaka

W wyniku zderzenia zginął 37-letni pasażer forda Rafał P. Do szpitala trafiły trzy osoby z tego auta: 37-letnia kierująca samochodem żona zmarłego mężczyzny i ich dzieci w wieku czterech i ośmiu lat, a także kobieta - Paulina K., która podróżowała volkswagenem.

Bezpośrednio po wypadku na miejsce zdarzenia dojechali znajomi Łukasza Żaka, którzy pomogli mu uciec. Zatrzymano go w Lubece w Niemczech na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.

226 km/h tuż przed wypadkiem

Według opinii biegłych Łukasz Żak w chwili wypadku był pijany i trzymał w ręku telefon komórkowy, którym nagrywał swoją jazdę. Tuż przed wypadkiem auto Łukasza Żaka pędziło 226 km/h w terenie, gdzie dopuszczalna prędkość wynosi do 80 km/h.

Łukaszowi Żakowi grozi od 5 do 30 lat więzienia.

Prokuratura postawiła też zarzuty nieudzielenia pomocy i poplecznictwa Mikołajowi N., Kacprowi D., Damianowi J., Maciejowi O. i Kacprowi K., a Aleksandrowi G. - poplecznictwa.