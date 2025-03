Młoty stukają, a w powietrzu unosi się pył. Na Saskiej Kępie w Warszawie drogowcy rozpoczęli wyburzanie południowego wiaduktu Trasy Łazienkowskiej nad ul. Paryską. Wytrzymał ponad 50 lat. Zastąpi go nowa konstrukcja. "Ciężko się skupić, jak cały czas hałasują" - narzeka jedna z mieszkanek Saskiej Kępy.

Rozbiórka wiaduktu Trasy Łazienkowskiej na Saskiej Kępie w Warszawie / Michał Radkowski / RMF FM

W nocy z niedzieli na poniedziałek drogowcy zamknęli przejazd ul. Paryską pod Trasą Łazienkowską. Jak policzył reporter RMF FM Michał Radkowski, teraz piesi muszą nadłożyć dodatkowe 10 minut drogi, żeby dostać się z jednego końca ulicy na drugi. Chodziłem na pobliską ul. Francuską po zakupy, ale dziś z tego zrezygnowałem, bo to byłby za długi spacer. Skorzystała konkurencja, bo mam do nich bliżej - śmieje się jeden z mieszkańców.

Zamknięcie ul. Paryskiej ma związek z przebudową wiaduktów Trasy Łazienkowskiej. Prace na Saskiej Kępie trwają tu od wakacji 2023 r. Najpierw drogowcy rozebrali jeden wiadukt - w stronę centrum. Udało się go odbudować niedawno i dopiero miesiąc temu skierowano na niego auta. Teraz wyburzają wiadukt południowy nad ul. Paryską - prowadzący w kierunku Pragi-Południe, Rembertowa i Wawra.

Ze względów bezpieczeństwa od 17 do 23 marca ulica będzie całkowicie zamknięta - informuje rzeczniczka Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta Agata Choińska-Ostrowska.

Rozbiórka wiaduktu Trasy Łazienkowskiej na Saskiej Kępie w Warszawie Michał Radkowski / RMF FM

"Trudno zebrać myśli przy tym stukaniu"

Od rana tak hałasują, że trudno zebrać myśli i się skupić przy tym stukaniu. Strasznie długo trwa ten remont - narzeka jedna z mieszkanek Saskiej Kępy. Inna osoba dodaje: Czuje się ten remont. Dom mi wibruje.

Kolejny rozmówca zaznacza, że prace mu nie przeszkadzają, bo wiadukty trzeba było odbudować. Remont musi być zrobiony. Powinniśmy jeździć po porządnych ulicach, a nie wiaduktach, które od dawna się sypały - mówi.

Ma rację, bo wiadukty nad ul. Paryską i Bajońską powstały w 1974 r. jako część Trasy Łazienkowskiej. Z powodu złego stanu technicznego wymagały przebudowy. Teraz drogowcy zapowiadają, że na odcinku al. Stanów Zjednoczonych od ul. Bajońskiej do Międzynarodowej pojawią się ekrany akustyczne, a na przebudowanych jezdniach tzw. cicha nawierzchnia.

Zmiany dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej

Wprowadzono wiele zmian dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Od ul. Zwycięzców kierowcy dojeżdżają teraz tylko do skrzyżowania z ul. Meksykańską. Dalej wjadą wyłącznie mieszkańcy budynków położonych tuż przy Trasie. Z kolei po drugiej stronie znaki zakazu ruchu stanęły już na rondzie Wolframa. Z ul. Wersalskiej i Brukselskiej w Paryską wjadą tylko mieszkańcy.

Objazd wyznaczono ul. Zwycięzców, Saską i Lotaryńską lub Wałem Miedzeszyńskim. Na ul. Paryskiej, pod wiaduktem, nie przejdą także piesi. Na drugą stronę Trasy Łazienkowskiej można się dostać przy Wale Miedzeszyńskim lub wiaduktem na ul. Saskiej.

Autobusy linii 117 i 146 kursują teraz trasami objazdowymi. Linia 117 w kierunku Dw. Centralnego jedzie ul. Wersalską do Wału Miedzeszyńskiego, następnie skręca w ul. Zwycięzców i nią dojeżdża do swojej trasy podstawowej na ul. Francuskiej. W kierunku Gocławia skręca z ul. Francuskiej w ul. Zwycięzców i dalej jedzie ul. Saską, Egipską do Bora-Komorowskiego i swojej podstawowej trasy.

Autobusy linii 146 (w obu kierunkach) od skrzyżowania ul. Wał Miedzeszyński i Wersalskiej jadą ul. Zwycięzców do ul. Francuskiej.

Poza pracami przy rozbiórce wiaduktu południowego, która potrwa do końca kwietnia, na Trasie Łazienkowskiej prowadzona jest przebudowa jezdni północnej al. Stanów Zjednoczonych - od ul. Bajońskiej do Międzynarodowej.