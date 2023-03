Polacy szykują się na urlopy, więc w urzędach paszportowych są kolejki. "Wpływa dużo więcej wniosków niż w poprzednich latach, także przed pandemią. Są to rekordowe ilości" - mówi w RMF FM wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Do mazowieckich urzędów wpływa każdego dnia ponad tysiąc wniosków o wydanie dokumentu paszportowego. Urząd Wojewody przyznaje, że zainteresowanie jest ogromne, ale każdy, kto ostatnio wnioskował o paszport, widział kolejki do jego odbioru - są dni, że są one gigantyczne. Zwiększone zainteresowanie występuje w każdym regionie kraju.

Widać to doskonale w statystykach na przykładzie Mazowsza. Od 1 stycznia do 15 marca 2023 roku przyjęto 85 136 wniosków o wydanie dokumentów paszportowych. Dla porównania w ubiegłym roku w styczniu i lutym przyjęto łącznie 47 959 wniosków, a w analogicznym okresie tego roku - 67 448, a więc o 20 tysięcy więcej.

Proszę pamiętać, że jesteśmy po czasie pandemii - mówi w RMF FM wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. Przez de facto dwa lata wiele osób nie wyrabiało dokumentów. Dziś, chcąc wyjechać za granicę, tam, gdzie jest potrzebny paszport, po prostu wiele osób składa te wnioski paszportowe. Jest to dużo więcej wniosków niż w poprzednich latach, i także przed pandemią. Są to rekordowe ilości.

Dodatkowo paszporty wyrabia wiele osób podróżujących do Wielkiej Brytanii, bo od 1 października 2021 r. wjazd na Wyspy możliwy jest tylko na podstawie ważnego paszportu.

Dlatego wojewodowie organizują "soboty paszportowe", jak choćby w ostatnim tygodniu w Małopolsce - łącznie do lipca zaplanowano tam 7 "paszportowych sobót" w trzech lokalizacjach - w Krakowie, Tarnowie oraz w Nowym Sączu. Takie akcje będą odbywać się również w innych województwach, im bliżej wakacji tym więcej.

Robimy wszystko, choćby przedłużając godziny pracy urzędów lub wprowadzając dodatkowe dni, tak zwane soboty paszportowe, aby jak najszybciej można było nadrobić te zaległości, i żeby nasi obywatele mieli możliwość szybkiego wyrobienia dokumentu - mówi Szefernaker.

Dodatkowo w niektórych urzędach istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty, ale ilość takich miejsc jest ograniczona.

Zgodnie z ustawą czas oczekiwania na wyrobienie paszportu wynosi do 30 dni. Dlatego warto już dziś złożyć wniosek, jeśli potrzebujemy nowego dokumentu. Ostatnią deska ratunku jest dodatkowy wniosek o przyspieszenie wydania paszportu, ale przy tak oblężonych biurach paszportowych urzędów, może on na niewiele się zdać.