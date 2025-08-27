W środę radni Bielan pozytywnie zaopiniowali oba projekty wprowadzające nocną prohibicję w Warszawie, natomiast negatywnie zagłosowali radni Wesołej i Bemowa. Oprócz Bielan za wprowadzeniem nocnej prohibicji są też Śródmieście i Ochota.

Radni dzielnicy Wesoła i Bemowo negatywnie zaopiniowali projekty wprowadzające nocną prohibicję w Warszawie. / Shutterstock

Rada Warszawy zdecydowała, by dwa projekty uchwał - prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i radnych klubu Lewica, Miasto Jest Nasze - dotyczące wprowadzenia w Warszawie nocnej prohibicji przekazać do zaopiniowania dzielnicom.

Projekty różnią się godziną rozpoczęcia obowiązywania zakazu - Klub Lewica i Miasto Jest Nasze proponuje prohibicję w godzinach 22.00-6.00, a prezydent Warszawy w godzinach 23.00-6.00. Projekt prezydencki zakłada też dłuższy okres karencji - 3 miesiące, a radnych - 14 dni po opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

Ograniczenie sprzedaży ma obowiązywać w sklepach i na stacjach benzynowych. Nocna prohibicja nie obejmie restauracji, barów, pubów itp.

Wesoła nie chce nocnej prohibicji

W środę sprawą zajęli się m.in. radni dzielnicy Wesoła, którzy negatywnie zagłosowali nad wprowadzeniem nocnej prohibicji. W głosowaniu nad projektem prezydenckim przeciwko prohibicji było 11 radnych, za - sześciu, a trzech wstrzymało się od głosu. Z kolei podczas głosowania ws. projektu radnych (zakaz od godziny 22.00 do 6.00) 13 radnych było przeciwko wprowadzeniu zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych, sześciu było za, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Radni Bemowa przeciw zakazowi sprzedaży alkoholu

Negatywną opinię w stosunku do obydwu projektów mieli też radni Bemowa.

16 radnych opowiedziało się za negatywną opinią wobec projektu prezydenckiego. Przeciw było sześciu, a jeden radny wstrzymał się od głosu.

W stosunku do projektu klubu Lewica, Miasto Jest Nasze, 17 radnych było za negatywną opinią, przeciw sześciu, a jeden wstrzymał się od głosu.

Bielany za zakazem

Z kolei radni Bielan pozytywnie zaopiniowali obydwa projekty dotyczące wprowadzenia nocnej prohibicji. Za obydwoma projektami zagłosowało 13 radnych, przeciw było siedmiu, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przypomnijmy, we wtorek radni Śródmieścia zagłosowali za wprowadzeniem zakazu sprzedaży nocą alkoholu w sklepach (za projektem prezydenckim głosowało 15 radnych, przeciw było czterech). Z kolei w głosowaniu nad projektem radnych większość członków była przeciw.

Również na Ochocie radni pozytywnie zaopiniowali projekt prezydencki (od godziny 23.00 do 6.00) - za głosowało dziewięciu radnych, przeciw było siedmiu, a pięciu wstrzymało się od głosu. Nie poparli projektu radnych - za było siedmiu, dziewięciu przeciw przy pięciu wstrzymujących.

We wtorek radni Mokotowa, Ursynowa, Włoch i Pragi-Południe negatywnie zagłosowali nad wprowadzeniem nocnej prohibicji.

Radni Pragi-Północ przerwali sesję i będą ją kontynuować w czwartek.

Gdzie w Polsce obowiązuje nocna prohibicja?

W latach 2018-2024 nocną prohibicję wprowadziło ok. 180 gmin w Polsce. W 30 przypadkach ograniczenie dotyczy tylko części gminy lub miasta. Najwięcej takich przepisów przyjęły samorządy z województw: mazowieckiego, małopolskiego i wielkopolskiego.

Spośród dużych miast nocny zakaz na całym obszarze wprowadziły m.in. Kraków, Bydgoszcz, Biała Podlaska i Gdańsk. Prohibicja tylko w śródmieściu obowiązuje m.in. w Poznaniu, Wrocławiu, Rzeszowie, Katowicach, Bielsku-Białej i w Kielcach.

W czerwcu nocną prohibicję w sezonie turystycznym wprowadziło Giżycko. W lipcu nocna prohibicja została wprowadzona w Słupsku, a na początku sierpnia w Szczecinie.