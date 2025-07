Od środy w Słupsku w województwie pomorskim obowiązuje nocna prohibicja. Zakaz sprzedaży alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem zakupu wprowadzono w godzinach 22.00-6.00 na mocy uchwały rady miasta.

Stary Rynek w Słupsku po rewitalizacji, lipiec 2025 / LUKASZ CAPAR POLSKA PRESS/Polska Press/East News / East News

Nocna prohibicja w Słupsku – nowe przepisy weszły w życie

W czerwcu słupscy radni przegłosowali uchwałę w sprawie wprowadzenia ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem zakupu. Uchwała 15 lipca ukazała się w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. W środę nowe przepisy weszły w życie.

Zgodnie z uchwałą w godzinach 22.00-6.00 w Słupsku zakazana jest sprzedaż napojów alkoholowych w miejscach nieprzeznaczonych do ich spożycia. Zakaz obejmuje sklepy, stacje benzynowe i inne punkty sprzedaży detalicznej, nie dotyczy restauracji, pubów i innych lokali gastronomicznych.

Celem poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego

Za uchwałą głosowało 20 radnych, troje było przeciw. W jej uzasadnieniu czytamy, że nowe regulacje mają przyczynić się do „poprawy jakości życia mieszkańców, redukując hałas i zakłócenia porządku publicznego w godzinach nocnych”. Zmniejszenie dostępności alkoholu może prowadzić do zmniejszenia liczby wypadków drogowych powodowanych przez nietrzeźwych kierowców i zwiększyć poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

Statystyki dotyczące problemów alkoholowych w Słupsku

W Słupsku działa ponad 170 sklepów z alkoholem i ok. 90 obiektów gastronomicznych, w których podaje się alkohol. Blisko 500 rodzin objętych jest pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w związku z problemem alkoholowym. W 2022 r. liczba interwencji związanych ze spożyciem alkoholu w miejscach publicznych wyniosła 1988, w 2023 r. było ich 1209.

Nocna prohibicja w innych miastach Polski

W latach 2018 do zeszłego roku nocną prohibicję wprowadziło ok. 180 gmin w Polsce. W 30 przypadkach ograniczenie obejmuje tylko część gminy lub miasta. Najwięcej takich przepisów przyjęły samorządy z województw: mazowieckiego, małopolskiego i wielkopolskiego. Z dużych miast nocny zakaz na całym obszarze wprowadziły m.in. Kraków, Bydgoszcz, Biała Podlaska i Gdańsk. Szczecin dołączy do nich 8 sierpnia. Prohibicja tylko w śródmieściu, na starówce, obowiązuje m.in. w Poznaniu, Wrocławiu, Rzeszowie, Katowicach, Bielsku-Białej i w Kielcach.