Niezidentyfikowany obiekt spadł w lesie w miejscowości Rudnik, niedaleko Mińska Mazowieckiego. Policja potwierdziła informację, którą dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Jak dowiedział się reporter RMF FM Kacper Wróblewski, obiekt spadł przed południem, daleko od zabudowań. 

Nikt nie został poszkodowany. Teren został zabezpieczony przez policję i straż pożarną.

Do obiektu dołączona była paczka. Na razie jej zawartość nie jest znana. Na miejsce udała się specjalna grupa policjantów. 

Nie można wykluczyć, że znaleziony obiekt to balon przemytniczy z przytwierdzoną do niego kontrabandą. 

