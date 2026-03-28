Ministerstwo Spraw Zagranicznych podniosło poziom ostrzeżenia dla podróżujących na Kubę do najwyższego, czwartego stopnia. Resort zdecydowanie odradza wszelkie wyjazdy na wyspę, także w pilnych sprawach rodzinnych i zawodowych. Decyzja ma związek z pogarszającą się sytuacją gospodarczą i energetyczną na Kubie.
Oznacza to, że resort odradza wszelkie podróże do tego kraju, nawet w celach zawodowych czy w pilnych sprawach rodzinnych.
"Odradzamy wszelkie podróże na Kubę w związku z pogłębiającym się kryzysem energetycznym oraz paliwowym, a tym samym utrudnioną możliwością udzielenia pomocy w sytuacjach nagłych, ograniczeniami w komunikacji lotniczej do Europy, jak i ryzykiem niepokojów społecznych" - czytamy w oficjalnym komunikacie.